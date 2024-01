Cannavacciuolo farà da consulente a Le Cattedrali by Laqua Collection, terzo cinque stelle lusso del Piemonte

Antonino Cannavacciuolo è stato scelto dall'imprenditore astigiano Livio Negro come consulente per il Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti, gourmet de Le Cattedrali by Laqua Collection, che aprirà il 9 febbraio. "Sarà il terzo cinque stelle lusso del Piemonte, un progetto importantissimo per tutta la zona. Solo 13 camere, la più piccola di 43 metri quadrati, la più grande di 133.", spiega a Gambero Rosso il direttore della struttura, Massimo Chiappo Buratti - Per me che sono di Biella e ho fatto esperienze dappertutto, è la prima volta che lavoro in Piemont".

Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti si trova in frazione Valleandona, in cima a una collina circondata da 8 ettari di parco con piscina, spa, un museo, pista di atterraggio e un anfiteatro da 300 posti a sedere. La struttura è stata costruita ex novo nel 2029 e si tratta di una rivisitazione della cascina piemontese a elle.

A Cannavacciuolo spetterà il compito di fornire progettazione, consulenza e supervisione allo staff guidato dal resident chef Gianluca Renzi. I due menù degustazione, Riflessi e Hit the Road, comprendono piatti come fassona piemontese, neve di salsa tonnata e crema di tuorli o agnolotti di agnello Sambucano, zucca mantovana e salsa al Maidera. La cantina vanta oltre 2mila etichette.