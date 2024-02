Carlo III, la ferrea dieta "vegana" del re: unici vizi la maionese e biscotti

Carlo III fa una ricca colazione e salta il pranzo. Il re non mangia carne e pesce per 2 giorni a settimana e in uno di questi cancella i latticini

Fino a qualche giorno fa la salute di re Carlo III non era tra le preoccupazioni del popolo britannico. Oggi però sappiamo che il monarca soffre di un tumore alla prostata, fortunatamente identificato nelle prime fasi della malattia. La sorpresa nasce dal fatto che Carlo III è sempre stato molto attento alla prevenzione anche in base alla dieta ferrea che segue e si basa anche sui prodotti della propria fattoria.

La routine del re secondo quanto riporta Gambero Rosso prevede una ricca colazione con una macedonia di frutta di stagione, semi e almeno una tazza di tè. Concesso qualche biscotto. Il pranzo si salta e si passa direttamente alla cena. Due giorni a settimana non mangia né carne né pesce e in uno di questi due elimina i latticini. Per le sue esigenze, come riporta Adnkronos, c'è a sua disposizione un cuoco vegano.

Tra i suoi alimenti preferiti abbiamo le uova barzotte (cotte non più di 2-3 minuti) con la maionese accompagnate da un'insalata di contorno ma anche salmone, formaggio e pane integrale. Dal suo giardino di Higrove, una delle prime fattorie del Regno Unito a ricevere la certificazione bio, arrivano poi funghi e prugne. Non manca ovviamente l'attività fisica: 2 volte al giorno i 5 esercizi ginnici base delle forze aeree canadesi (piano 5XB) della durata di 11 minuti. Il re ama poi camminare, coltivare l'orto e il giardinaggio.