Chiama.ai, il tavolo al ristorante te lo prenota l'intelligenza artificiale

Chiama.ai è un sistema di intelligenza artificiale per la gestione delle prenotazioni al ristorante che permette di fornire assistenza in automatico anche se il locale è chiuso

Da Verona arriva la soluzione perfetta per clienti e ristoratori nella gestione delle prenotazioni. Chiama.ai è un sistema basato sull'intelligenza artificiale che come recita il claim della software house Colibryx e la l'azienda di comunicazione Amo1999 "risponde al telefono per te". Tramite il proprio algoritmo non solo fa da centralino ma è anche in grado di gestire la disposizione e l'unione dei tavoli. Inoltre è disponibile h24 anche negli orari di chiusura.

Se un cliente chiama il locale, l'assistente virtuale si presenta e chiede in cosa può essere utile. Il proprietario può caricare alcune risposte standard ma l'intelligenza artificiale grazie al machine learning impara dalle interazioni e migliora le sue performance.

Può ad esempio rispondere a richiesta particolari come l'arrivo di un disabile, seggiolino per i bambini o se nel menù ci sono piatti per vegani, celiaci o con intolleranze alimentari. Ovviamente si può sempre chiedere di essere re-indirizzati a un operatore in carne ed ossa.

Il proprietario del locale ha la piena gestione di Chiama.ai. Il sistema registra infatti disdette, anticipi, posticipi e se il locale è pieno. Insomma, tutto quello che riguarda le prenotazioni. L'intelligenza artificiale si può applicare a qualsiasi tipo di locale, comprese le pizzerie e tutti quelli che fanno asporto e consegna a domicilio. La sperimentazione è già iniziata in diversi locali da qualche mese e il primo è stato la Locanda del Viandante di Villafranca di Verona.