Emily Pellegrini, curve perfette e 150mila follower. Ma non esiste: è solo IA

Emily Pellegrini, la sua creatrice: "Mi fa guadagnare 10mila € a settimana con le direct"

Ci sono cascati tutti, in poco tempo è arrivata a 150mila follower. Si chiama Emily Pellegrini ed è una delle donne più belle del mondo, solo che non esiste è stata creata con l'intelligenza artificiale. Le sue foto sui social non sono passate inosservate, anche ad un amico di Cristiano Ronaldo e ad un importante calciatore tedesco. Da loro sono partiti gli inviti: "Vieni a Dubai, ti invito nel miglior ristorante" e "mi dai il tuo Whatsapp?" Con tanto di emoticon del cuore. Ma a cascarci non sono stati solo celebri sportivi o facoltosi imprenditori, ma anche sponsor importanti. La hanno contattata proponendole dei lavori come modella.

Nulla di strano se non fosse che la splendida modella non esiste nella realtà ma è stata generata dall'intelligenza artificiale: "Ho chiesto a Chat GPT quale fosse la ragazza dei sogni dell'uomo medio e mi ha risposto: con capelli castani lunghi e gambe lunghe, quindi gli ho detto di crearla esattamente in quel modo" ha difatti rivelato la sua creatice al Daily Mail. "L'obiettivo - dice la sua creatrice - era renderla simpatica e attraente. Volevo mantenerla il più reale possibile" ha quindi proseguito la donna che ha svelato di essere addirittura andata oltre le sue più rosee prospettive dato che la sua Emily ha rapidamente attirato l'attenzione di uomini ricchi, potenti e di successo. La creatrice di Emily ha dichiarato inoltre: "Grazie alle direct su Instagram guadagno circa 10mila dollari a settimana".