Colazione-brunch a Milano? La proposta gourmet di 142 Restaurant

142 Restaurant, ecco il nuovo format colazione-brunch

È dedicata al pasto più importante della giornata la nuova proposta di 142 Restaurant: da martedì a domenica, dalle 8 in poi, è possibile gustare una colazione/brunch per tutti i palati e avere la garanzia di iniziare la giornata con il piede giusto. Il locale allegro e luminoso, con le sue cinque vetrine in corso Colombo 6 a Milano, esalta il rito della colazione con prodotti freschi e di altissima qualità, piatti signature e sfiziosi abbinamenti.

142 Restaurant colazione/brunch dolce: la proposta

Per tutti quelli che “la colazione è rigorosamente dolce”, il laboratorio di pasticceria nel cortile interno del ristorante, guidato dallo chef Nello Barbieri, offre un’ampia scelta di golosità, a partire dai leggendari croissant alla francese, perfetti nelle loro alveolature a spirale. Vuoti, farciti con crema alla vaniglia, gianduia o pistacchio, o integrali al miele, accompagnano i croissant vegani, e quelli mignon, per chi preferisce “peccare” senza eccessi. L’offerta prosegue con girelle/saccottini o danesi e una produzione di torte e dolci monoporzione come la Sabbiata al gianduia, il Banana bread e la Cake alle carote. Per chi ama coccolarsi, sono consigliati i Waffle - rigorosamente homemade -, lisci o accompagnati da cioccolato, crema pasticciera, sciroppo d’acero, pistacchio o frutti di bosco.nNon mancano infine proposte healthy come la macedonia fresca e lo yogurt greco bianco liscio o con frutti di bosco.







142 Restaurant colazione/brunch salata: la proposta

Gli amanti della colazione salata non resteranno delusi. Irresistibili i panini al latte farciti con affettati freschi o salmone, i croissant salati - disponibili anche in formato mignon - e i toast farciti con salumi tra cui Cotto San Giovanni, Prosciutto crudo di Parma, Coppa Piacentina e formaggio. A partire dalle 10 l’offerta della colazione si arricchisce dei leggendari bun, irresistibilmente soffici e prodotti nel laboratorio di 142 con l’utilizzo di pochissimi ingredienti ben lavorati: farina, uova, latte, burro, un pizzico di lievito di birra e due lunghe lievitazioni, prima della spennellata finale con semi di sesamo bianco e nero. In carta i due cavalli di battaglia, rispettivamente di carne e pesce: Polpo al cuore - perché quando lo mangi non puoi che innamorarti - con polpo arrosto al tè nero, maionese di acqua di polpo, pomodoro secco calabro e insalata, e Bun bun polpetta, che fa riaffiorare i ricordi d’infanzia con le sue polpette di manzo avvolte da sugo di pomodoro datterino e salsa di parmigiano. Non possono mancare all’appello le uova, nell’unica versione alla coque, servite con pane tostato, burro e marmellata o nella variante con pane tostato gluten free.





142 Restaurant beverage

Per gli amanti dell’oro nero, il caffè è una miscela 100% Arabica realizzata su misura da 142 in collaborazione con Marco Colafranceschi di Coffee Hat. Da assaggiare come espresso, cappuccino, marocchino, americano, shakerato, cold brew o nelle varianti orzo e chai. Tutte le preparazioni sono disponibili anche con bevanda di soia e avena. Per gli amanti dello Specialty Coffee, è possibile scegliere tra diverse miscele da degustare come caffè filtro. L’offerta beverage si allarga a the, tisane o cioccolata calda. Il consiglio di 142 per una colazione energetica e ricca di vitamine è la centrifuga del giorno (330cl di vitamine), tra cui “142”, con ananas, mela, zenzero e lime; “Ace”, con arancia, carota e limone, oppure “A vostra fantasia”, da comporre a proprio piacimento scegliendo tra i freschissimi ingredienti proposti: ananas, mela, lime, zenzero, arancia, pompelmo, limone, sedano, cetriolo, carota e finocchio. Immancabili le spremute di frutta fresca, nei gusti 100% melograno, arancia, pompelmo rosa e limone amalfitano, quest’ultima servita con aggiunta di acqua gasata, che la rende un rimedio infallibile contro la calura estiva.





142 Restaurant

1 spazio unico dove poter vivere i 4 momenti della giornata: colazione, pranzo aperitivo e cena, con l’accoglienza di 2 anime: la sala e la cucina. Il significato di 142 si svela leggendolo all’inglese: one-fo(u)r-two, “uno per due”. ll nome racchiude infatti l’invito alla condivisione del cibo e degli affetti nei quattro diversi momenti della giornata in un locale allegro e luminoso, con le sue cinque vetrine in Corso Colombo 6, a Milano. Aperto nel settembre 2019, conquistando da subito il pubblico meneghino e non solo, si distingue per la particolare formula, che prevede dalla prima colazione alla cena per soddisfare tutte le esigenze. Ad accogliere i clienti, il team formato da: Sandra Ciciriello, nome noto nel panorama gastronomico milanese, per anni socia del ristorante stellato Alice; il patron chef campano Nello Barbieri e la sous chef Chiara Orrù.