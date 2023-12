CosMc's, ora McDonald's lancia la sfida a Starbucks

McDonald's ha aperto negli Stati Uniti dieci punti vendita di CosMc's, un nuovo marchio ispirato a una sua mascotte degli Anni 80

McDonald's ora si prepara a fare il suo ingresso nel settore della caffetteria. Il colosso americano già offre la colazione ai suoi clienti ma in questi giorni ha lanciato un vero e proprio guanto di sfida a Starbucks con il suo nuovo brand CosMc’s (pronunciato "Cosmics"). Il primo punto vendita dei dieci che rientrano nella fase di test ha aperto a Bolingbrook in Illinois.

CosMc's propone diverse varietà di caffè italiano, tè freddo e limonate, granite, frappè ma anche Egg McMuffins, Sausage McMuffin with Egg e McPops, ovvero una ciambella con ripieno di cannella e nocciole. Come sottolinea italfruit.net, assenti invece del tutto frutta e verdura fresca dal menù, anche in forma di ingredienti.

McDonald's ritiene che il nuovo format potrebbe fruttare nel breve periodo circa 100 milioni di dollari, complice anche il momento difficile che sta vivendo Starbucks.