Italiani pazzi per il Crispy McBacon. Cibi più amati su Deliveroo: classifica

Cibi più amati: al 1° posto della Top 30, il Gran Crispy McBacon di McDonald’s a Milano

È di nuovo il momento dell'anno in cui Deliveroo ripercorre l'anno passato per rivelare il suo annuale “Deliveroo 100", la classifica dei piatti più popolari ordinati sulla piattaforma nei suoi dieci mercati in tutto il mondo.

Quest’anno la classifica presenta un mix eclettico di piatti, con i consumatori che - un po’ distaccati dalle consuete abitudini alimentari - hanno esplorato la varietà di cibi e cucine disponibili, grazie a Deliveroo, proprio sull’uscio di casa. Dai burritos alle bowl e insalate componibili, fino ai caschi di banane, la classifica dei 100 piatti più popolari di quest'anno include alcuni piatti già noti degli anni precedenti e diverse novità del 2023.

I cibi più amati a livello mondiale nel 2023

Ecco un assaggio dei dieci piatti più popolari quest'anno su Deliveroo in tutto il mondo:

Zuppa di noodle con pancia di maiale e polpetta di seppia di TamJai Yunnan Mixian, Hong Kong Linguine alla carbonara alla parigina (Linguine Carbonara, Parisian Style) di Livio Più, Parigi, Francia Poké Bowl componibile di Poké Shack, Londra, Regno Unito Gran Crispy McBacon di McDonald's, Milano, Italia Original burger, di SALT, Dubai, UAE Burrito Bowl di Boojum, Dublino, Irlanda Salmon Style Poké Bowl, Hawaiian Poké Bowl, Ghent, Belgio Bowl di insalata componibile, di Atis, Londra, Regno Unito Sausage McMuffin® con uovo, di McDonald's, Hong Kong Burrito di Fresh Mex, Aberdeen, Regno Unito

Per la prima volta nella storia di “Deliveroo 100”, Hong Kong si aggiudica il primo posto tra i piatti più popolari a livello globale con una zuppa di noodle tradizionale a base di pancia di maiale e polpette di seppia di TamJai Yunnan Mixian. Al secondo posto la Francia con un piatto di pasta parigina di Livio Più, seguita da Poké bowl componibile di Poké di Poké Shack a Londra. Al quarto posto troviamo l'Italia, con l'hamburger Crispy McBacon di McDonald’s che supera inaspettatamente pasta e pizza.

La classifica dei 100 piatti più popolari rivela nuove tendenze globali nel food delivery nel 2023: le bowl con ingredienti da abbinare e mescolare, colorati, freschi, sani. Tendenza, questa, che si è rivelata una tra le più popolari in sette diversi Paesi, rappresentando il 40% della top ten globale e un quinto (20%) della top 100 globale. I maggiori consumatori di bowl si trovano in Italia, che registra il maggior numero di piatti a base bowl presenti nella top 100.

I piatti preferiti di sempre, come pizza e hamburger, continuano a regnare sovrani nella top 100 globale, rappresentando rispettivamente il 7% e il 19% dei piatti più popolari. Detto questo, la popolarità dei burrito messicani e delle bowl è quasi raddoppiata rispetto all'anno scorso, con nove presenze in sei Paesi nella top 100 globale, rispetto alle cinque del 2022.

La classifica italiana dei piatti più popolari nel 2023

Ecco la classifica dei primi dieci piatti più popolari su Deliveroo in Italia nel 2023 - la classifica estesa è disponibile nelle note in basso:

Gran Crispy McBacon - McDonald’s - Milano Sunny Salmon - Poke House - Milano Schiacciata La Paradiso - All’Antico Vinaio - Milano Rainbow Bowl - Makito - Cagliari Exotic Salmon - I Love Poke - Milano Piadina La Leggenda - La Piadineria - Milano Classic Poke - Ami Poke - Roma Pizza Diavola - Pizzeria Berberè - Milano 5 Hot Wings - KFC - Milano Maxxi Combo - Roadhouse - Milano

Nella classifica italiana dei piatti più popolari di Deliveroo, oltre al Gran Crispy McBacon di Mcdonald's a Milano - che troviamo in prima posizione nella classifica italiana e in quarta posizione in quella globale - seguito dall’ormai affermatissimo Poke al Salmone di Poke House a Milano, si trovano alcuni classici della nostra tradizione regionale come la Schiacciata “La Paradiso” de All’Antico Vinaio e la piadina “La Leggenda” de La Piadineria a Milano.

I poke restano un must per gli italiani che ordinano su Deliveroo, per un pasto salutare, nutriente e colorato. Nella Top 10 sono ben 4 le pokerie presenti: la già citata Poke House, Makito a Cagliari, I Love Poke a Milano e Ami Poke a Roma.

Non manca ovviamente la pizza, con la diavola di Pizzeria Berberè a Milano, un concept moderno che rispolvera l’antica usanza del lievito madre. Chiudono rispettivamente alla nona e decima posizione le golosissime e piccantissime Hot Wings di KFC e la Maxxi Combo di Roadhouse.

La classifica completa dei 30 piatti più popolari su Deliveroo in Italia nel 2023