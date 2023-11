Crocs targate McDonald's: la celebre catena di fast food diventa anche moda

Crocs avvia una collaborazione con McDonald’s

Il mondo della moda e il fast food possono sembra due mondi all'apparenza paralella, eppure, n un'inaspettata partnership, il colosso del fast food, McDonald's, ha varcato i confini del settore culinario per unirsi alla famosa casa di calzature americana, Crocs. Il risultato di questa audace collaborazionesono quattro nuovi modelli di sandali in gomma, ognuno caratterizzato da accattivanti colori e dettagli ispirati all'iconica "M dorata" più famosa al mondo. Questa sorprendente collaborazione ha dato vita a una collezione di scarpe davvero eccezionale. Tra i vari modelli disponibili, spicca la tipica combinazione di colori rosso e giallo, che richiama immediatamente il celebre logo di McDonald's.

E le sorprese non finiscono qui: McDonald's ha voluto rendere omaggio ai suoi iconici personaggi di fantasia con questa collezione. Uno dei modelli più affascinanti è dedicato a Grimace, il simpatico pupazzo viola, noto come il miglior amico di Ronald McDonald. Queste scarpe non solo catturano l'essenza del personaggio grazie al suo caratteristico colore viola, ma offrono anche un comfort eccezionale grazie all'imbottitura interna in perfetta armonia di toni.

I fan di McDonald's e della cultura pop troveranno anche modelli ispirati ad altri iconici personaggi. Ad esempio, Hamburglar, il famoso ladro di hamburger, è protagonista di una coppia di Crocs con adorabili ciondoli a tema. E poi c'è Birdie, il personaggio con salopette rosa e treccine, anch'essa immortalata in un paio di Crocs affascinanti.

Nonostante una data ufficiale di uscita non sia ancora stata annunciata per questa collezione, i rumor suggeriscono che l'attesa non sarà lunga. Si vocifera che entro la prossima settimana le nuove Crocs McDonald's saranno finalmente disponibili sul mercato, pronte a conquistare i fan di entrambi i mondi: il fast food e la moda.