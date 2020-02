“Crudo” il nuovo menu di Armani/Bamboo Bar da oggi anche a pranzo

Al settimo piano dell’Armani/Hotel Milano, Armani/Bamboo Bar accoglie i propri ospiti in un ambiente elegante e raffinato, che svela un panorama unico sui tetti del centro città. Le ampie vetrate fanno da cornice a “Crudo”, la proposta culinaria da oggi disponibile anche per pranzo. Una deliziosa alternativa che si affianca al menu di Armani/Bamboo Bar. Dalle 12:00 alle 14:30 e dalle 18.30 alle 22.30, per chi preferisce una cena più informale, sarà possibile gustare il menu ideato dallo chef giapponese Niimori Nobuya.

Francesco Mascheroni Executive Chef di Armani/Ristorante e Armani/Bamboo Bar accoglie la nuova carta che si compone di una ampia varietà di piatti dove il pesce è il protagonista principale. Un menu che coccola con ingredienti ricercati e abbinamenti insoliti che stupiscono il palato.

Carpaccio



Ventresca, ricciola, gambero rosso, tonno rosso, salmone, cevice, ostriche, capasanta, piatti imperdibili che raccontano sapori orientali con un twist contemporaneo, dove la sapiente mano dello chef regala equilibrio nei contrasti, giochi di consistenze e per ultimo, ma non per questo meno importante, bellezza. Grande novità del nuovo menu è il caviale servito con blinis al grano saraceno, panna acidula all’erba cipollina. Chi ama la carne può optare per la Wagyu, una tartare di fassona piemontese con riso e avocado. Non mancano i tacos al mais, piatto sfizioso, con pico del gallo e guacamole.

Cevice



Ogni ingrediente viene valorizzato per far vivere all’ospite un’esperienza che si distingue per l’eccellenza delle materie prime. Una proposta quella di “Crudo” che si ispira a un’idea di cucina sana e leggera, sempre più in linea con le esigenze di un pubblico che ha poco tempo a disposizione ma che non vuole rinunciare al piacere della tavola.

L’ospite inoltre può abbinare alla portata un drink scelto dalla lista “Capsule Collection”, la carta cocktail dedicata al mondo di Giorgio Armani nelle sue molteplici espressioni creative.

Food e drink si uniscono per esaltare il valore dell’esperienza gustativa e aprire nuove strade che, anche in questo caso, seguono la stagionalità delle materie, la contrapposizione dei sapori o la loro similitudine. Armonie di gusti diversi, che stuzzicano e regalano sfumature che non ti aspetti.

CRUDO

VENTRESCA

Tonno rosso, riso 20

GAMBERI VIOLA

Insalata di mango, mela verde, pistacchio, menta, frutto della passione 14

RICCIOLA / GAMBERO ROSSO

Gunkan, jalapeno, salsa Ponzu 16

TONNO ROSSO

Salsa koreana, riso 20

WAGYU

Fassona piemontese, Wagyu aburi, riso, avocado 36

SALMONE

Tartare, yuzo, miso, avocado, bottarga di caviale 15

CARPACCIO

Tonno rosso, salmone, capasanta, gamberi Amaebi 20

CEVICE

Branzino, gamberone, salmone, cipolla rossa, cetrioli, lattughino 14

OSTRICA SPECIAL

Speck affumicato, gelatina al gin, lime 12

CAPESANTE

Gamberi Amaebi, bottarga di Muggine, emulsione all’arancia, yuzu 14

KING CRAB

Tacos, pico de gallo, guacamole 18

OSTRICHE

Selezione di ostriche igp “Amélie”, scalogno, aceto rosso di Volpaia

3 pezzi 30 6 pezzi 60

CAVIALE

Caviale Beluga (50 gr.) 500 (100 gr.) 1000

Caviale Oscietra (50 gr.) 280 (100 gr.) 560

Caviale Tradition (50 gr.) 230 (100 gr.) 460

Servito con blinis al grano saraceno, panna acidula all’erba cipollina