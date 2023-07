Dai maritozzi al ragù ai bignè al curry: la svolta "salata" di Massari. Menu

La svolta di Iginio Massari: dal dolce al salato. Svelato il nuovo menu in collaborazione con lo chef Alberto Gipponi

Iginio Massari continua a sorprendere. Dopo il lancio di una sua linea di arredamento, il maestro pasticcere ha annunciato - sempre in sordina, sui suoi canali social - la collaborazione con lo chef Alberto Gipponi, per dare vita a un nuovo menu salato dove - e qui citiamo direttamente il post del maestro - "dall’incontro della creatività e delle esperienze dei due chef prendono vita dei piatti sorprendenti e mai banali".

"Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 12.00 alle 15.00 alla Galleria Iginio Massari di Milano, in Piazza Diaz" - si legge ancora nel sopracitato post-comunicato stampa del pasticcere - "per pranzare con gli innovativi piatti della nostra offerta salata, gli sfiziosi mignon e i golosissimi maritozzi al ragù e al cacio e pepe". Specialità e stuzzichini perfetti da gustare per un aperitivo e da abbinare a calici di bollicine, cocktail o birre artigianali. Ma le sorprese non finiscono qui. Massari e Gipponi hanno pensato anche a cinque piatti d’autore da mangiare al tavolo, per una pausa pranzo diversa dal solito.