DalterFood Group premia i dipendenti per l'impegno profuso durante la pandemia

Iniziato con lo scoppio della pandemia e finito con l’avvio della Brexit, il 2020 è stato un anno difficile. Lo è stato soprattutto per le aziende del food e per quelle presenti sui mercati internazionali. Ma la “squadra” di DalterFood Group non si è persa d’animo. Anzi, ha affrontato con coraggio e determinazione gli imprevisti e le complicazioni imposte dall’emergenza sanitaria, permettendo all’azienda di continuare a garantire la produzione e la consegna dei suoi prodotti anche durante la pandemia.

Per premiare l’impegno messo in campo in questi mesi, DalterFood Group ha deciso di riconoscere un bonus dal valore di 500 euro ai suoi dipendenti. Un premio, erogato in buoni spesa, con cui l’azienda emiliana vuole concretamente ringraziare ciascun lavoratore dei caseifici di produzione del Parmigiano Reggiano e dello stabilimento di Sant’Ilario d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, per i sacrifici affrontati e per il senso di responsabilità che hanno dimostrato, nei confronti dell’azienda e di tutti i clienti che ogni giorno, in Italia e nel mondo, scelgono i prodotti Dalter.

Con questo riconoscimento DalterFood Group conferma di essere vicina e attenta ai suoi collaboratori nella consapevolezza che, con la loro professionalità, la loro competenza e la loro passione, contribuiscono in modo determinante alla crescita, al successo e alla reputazione dell’azienda.

“I risultati che abbiamo raggiunto nel 2020 come Gruppo -sottolinea il presidente Stefano Ricotti- sono merito dei nostri collaboratori che, nonostante questo periodo particolarmente difficile, hanno saputo dare il proprio contributo con impegno e dedizione, senza arrendersi di fronte alle difficoltà. È grazie al contributo di tutto il team che DalterFood Group ha potuto affrontare le sfide del 2020, ed è su tutti loro che puntiamo per affrontare il 2021 con grinta e determinazione”.