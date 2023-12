Debuttano sul mercato i formaggi vegetali senza latte fatti di ceci e anacardi

I "formaggi" spalmabili a base di ceci e anacardi

Il mercato delle alternative vegetali si espande quotidianamente offrendo opzioni sempre più deliziose e innovative. Un esempio di brand che va pari passo con quest'espansione è rappresentato da Ortìa, il marchio che ha recentemente introdotto i Cremosi, una linea di spalmabili vegetali realizzati con ceci e anacardi.

Il packaging è progettato per distinguersi sugli scaffali dei negozi specializzati in prodotti biologici, il principale canale distributivo di Ortìa insieme agli e-commerce dedicati ai prodotti vegan. L'intero processo produttivo si ispira al metodo tradizionale di produzione del formaggio, con l'aggiunta di caglio vegetale e fermenti alle materie prime. La crema spalmabile risultante può essere arricchita con vari gusti, tra cui il classico, aceto balsamico e erba cipollina, confezionati in vaschette richiudibili da 135 grammi.

Il sito web e i profili social di Ortìa offrono una vasta selezione di ricette allettanti, che vanno oltre il semplice consumo su pane. Tra antipasti, primi e secondi piatti, tutte le proposte sono a base vegetale, incoraggiando la creatività e il consumo di alimenti plant-based. Ciò che spicca nelle comunicazioni social dell'azienda è la promozione della dieta flexitariana, un approccio alimentare che favorisce una riduzione degli alimenti di origine animale a vantaggio di quelli vegetali. La strategia social del brand promuove anche il consumo di frutta e verdura di stagione, pubblicando regolarmente l'elenco mensile di prodotti freschi disponibili.