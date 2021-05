Ecco "Billo", il piatto unico bilanciato per un'alimentazione sana e gustosa

Dopo l’HealthyEatingPlate, creato dagli esperti di nutrizione della Harvard T.H. Chan School of Public Health e dagli editori delle Pubblicazioni Harvard Health, arriva in Italia Billo, il piatto per mangiare in modo sano ed equilibrato. Si tratta del nuovo trend alimentare che rappresenta una soluzione ideale per comporre comodamente pasti bilanciati e saporiti. La ripartizione dei cibi in questo “piatto unico bilanciato” dalla forma ergonomica e circolare garantisce infatti al consumatore un apporto energetico completo, rispondendo alle necessità nutrizionali di ognuno.

La suddivisione del piatto è organizzata in spicchi proporzionali alle quantità e alla giusta razione dei diversi nutrienti: una parte è occupato da proteine magre (pesce, pollo, fagioli, legumi); un quarto da cereali, preferibilmente integrali (orzo, chicchi di grani, quinoa, avena, riso, pasta); un quarto da vegetali (verdura e frutta). Per lafrutta o il dolce, c’è poi una piccola ciotolaincorporata, che può essere rimossa prima del posizionamento/riscaldamento in microonde.

Padre fondatore di Billo è il novarese Emanuele Gnemmi, amministratore della Emanuele Gnemmi Consulting, che vanta una trentennale esperienza nel mondo del food & beverage e creatore del Corso di manager della ristorazione in Alma e diretto La Scuola della Cucina italiana in Condé Nast. “Con il supporto di un’equipe di esperti ho iniziato a lavorare nel 2018 alla realizzazione di un oggetto pratico e comodo che potesse rispondere, in modo rapido, alle esigenze di una dieta sana ed equilibrata”, afferma Gnemmi che ha lavorato insieme al food designer Mauro Olivieri e alla nutrizionista Consuelo Vecchio. “Il nostro obiettivo primario è stato quello di invogliare, attraverso la creazione di Billo, la popolazione al consumo di un’alimentazione corretta, capace di influire positivamente sulla qualità e sull’aspettativa della vita”.

Billo, che è ora principalmente rivolto ai marchi internazionali della grande distribuzione e della ristorazione collettiva, prevede la possibilità di realizzare menù per target differenti (dallo sportivo al vegano e vegetariano,dal bambino all’anziano), declinato anche per le diverse intolleranze/allergie alimentari, elaborati da chef esperti, con l’inserimento su ogni confezione di tabelle nutrizionali e calcolo delle calorie. Per quanto riguarda invece la modalità di cottura, basta scaldare tutto il piatto al microonde, riducendo così i tempi in cucina e evitando di sporcare e lavare piatti e pentole.