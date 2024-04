Fabbri 1905 apre il suo primo negozio in centro a Bologna

Fabbri 1905 ha aperto il suo primo negozio nel centro di Bologna

Fabbri 1905, forse la più celebre amarena sciroppata in Italia, ha aperto lo scorso 23 marzo il suo primo negozio in via Rozzoli, proprio sotto le due Torri al centro di Bologna. Ovviamente all'interno troviamo gli iconici vasi in ceramica che hanno fatto la storia di questo marchio. Fabbri 1905, come riporta Gambero Rosso - nasce nel ferrarese con l'apertura della Premiata Distilleria di Portomaggiore. Nel 1915 si trasferisce a Bologna, dove Rachele Buriani, moglie del fondatore dell'azienda Gennaro Fabbri, sperimentò la sua ricetta della "Marena con frutto". Il vaso è stato invece realizzato da Bottega Gatti di Faenza.

"L’apertura del negozio, che auspichiamo possa essere il primo di molti, è per noi un sogno che si realizza, perché ci permette di essere ancora più vicini alle persone" - ha dichiarato Nicola Fabbri, amministratore delegato dell’azienda - che da oltre cento anni porta la dolcezza nelle case degli italiani".