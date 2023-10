Faber lancia la macchinetta del caffè di Barbie, è glamour come la bambola

Faber lancia una macchinetta per il caffè a cialde ispirata alla casa dei sogni di Barbie. E' inclusa anche una Barbie Fashionistas Diversity

Nell'anno di Barbie, complice anche il film di successo a lei dedicato, Faber Coffee Machines lancia la sua macchinetta per il caffè ispirata alla bambola. Il colore dominante è ovviamente il rosa. La distribuzione di oltre mezzo milione di pezzi è già iniziata in 30 Paesi nel mondo. "Il lancio è per noi un grande risultato - ha spiega Fabio Teti, CEO di Faber a Gamberorosso.it durante HostMilano - che si inserisce nella scia di numerose collaborazioni di successo degli ultimi anni, grazie al lavoro del direttore marketing Diego Di Floria”.

La macchinetta a cialde di Faber dedicata a Barbie è disponibile in quattro modelli: tre nella versione Piccola Slot e uno della linea Mini Deluxe. Il design in realtà non si ispira tanto alla bambola quanto alla sua casa dei sogni. Insieme alla macchina si riceve anche una Barbie Fashionistas Diversity, prodotto pensato da Mattel per dare un messaggio di inclusività.