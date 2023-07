Fagioli in scatola, occhio all’etichetta. Ecco quale marca evitare

I fagioli in scatola sono fra gli alimenti che più si acquistano al supermercato perchè una volta tolti dalla scatoletta si possono mangiare subito e soprattutto in pochi minuti si preparano ricette molto deliziose. I fagioli in scatola si tengono in dispensa perchè si possono utilizzare in qualsiasi momento senza doverli prima mettere in ammollo per diverse ore. Questo tipo di fagioli si fanno amare in cucina perchè ne esistono diverse tipi e ognuno più buono dell’altro.

Come riporta il sito Cefalunews.org, però, i fagioli in scatola fanno male quando acquistiamo quelli di scarsa qualità di cui oltre a non conoscere la provenienza nemmeno sappiamo cosa contengono dentro la lattina. Non tutti lo sanno ma quando si comprano questi fagioli bisogna sempre osservare il liquido di governo dove sono conservati per vedere se è limpido oppure pieno di residui. In questo secondo caso può significare che siamo di fronte a fagioli di pessima qualità.

Per scegliere i fagioli nel barattolo di qualità bisogna sapere controllare l’etichetta che si trova sulla confezione e leggere bene gli ingredienti. Molta attenzione va posta alla quantità di sale che vi si trova dentro perchè il sodio è nemico della nostra salute in quanto fa male al cuore e diventa pericoloso per chi soffre di ipertensione. Leggendo l’etichetta si può capire la qualità dei fagioli dalla loro provenienza perchè in alcuni paesi esteri questi legumi si coltivano senza alcun limite di pesticidi che fanno molto male.

Un’ultima attenzione va data alla marca di fagioli che dento mette conservanti e additivi perchè in questo caso è una pessima marca che va lasciata e mai portata a casa.