Farine, nuovo allarme allergeni: ecco la marca da non comprare

Richiamata Farina Molino per presenza di Senape e Lupino

Pane, torte, biscotti e pasta: la farina è uno di quegli ingredienti che non può mancare nella dispensa di un “vero” italiano. Attenzione però alle sostanze chimiche. Alcune marche di farina infatti presentano ancora, nonostante le direttive europee e i numerosi controlli, tracce di allergeni.

Questa volta a finire nel mirino del Ministero della Salute è una farina di grano molto nota. Ecco quale.

Come riporta Forum Agricoltura Sociale, il prodotto richiamato è la Farina 00 di grano tenero, utilizzata per la realizzazione della pasta. Il marchio del prodotto è Molino Soncini Cesare srl, mentre la denominazione di vendita è Farina 00 di grano tenero Pasta.

Il nome o la ragione sociale dell'OSA - Operatore del Settore Alimentare a nome del quale il prodotto è commercializzato è Molino Soncini Cesare srl - Strada Bassa dei Folli 141/A PR-PI:00163970346.

Per quanto riguarda il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore, questo è: 'Confezionato Monte Cremasco Eredi Fontanella'.





Il termine minimo di conservazione è fissato al 20 febbraio 2025, mentre il peso dell'unità di vendita è di un chilogrammo per confezione. Il numero del lotto di produzione è L 7.

Il motivo del richiamo è la presenza degli allergeni Senape e Lupino, che non sono stati segnalati in fase di confezionamento da un chilogrammo. Le persone allergiche o intolleranti a questi ingredienti sono, dunque, invitate a fare attenzione e a non consumare i prodotti appartenenti al suddetto lotto.