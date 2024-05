Latte richiamato per gusto anomalo. Dopo Esselunga tocca anche a Unes

Unes richiama un lotto di latte fresco per un gusto anomalo. Lo stesso aveva fatto ieri Esselunga

Il Ministero della Salute ha comunicato il richiamo da parte di Unes di un lotto di latte fresco pastorizzazto parzialmente scremato e intero alta qualità a proprio marchio perché si segnala un gusto anomalo. Questa è già la seconda volta che accade. Appena ieri anche Esselunga aveva richiamato per lo stesso motivo un lotto di latte fresco a marchio Latte Pavilat.

Come riporta ilfattoalimentare.it, il prodotto ritirato da Unes viene venduto in bottiglie di PET da 1 litro con la data di scadenza 09/05/2024, corrispondente al lotto di produzione. A produrlo è l’azienda Latteria Soresina Società Cooperativa Agricola nello stabilimento di produzione si trova in via Dei Mille 13/17, a Soresina, in provincia di Cremona (marchio di identificazione IT 03 171 CE).

Esselunga invece l'8 maggio aveva richiamato lo stesso lotto di latte fresco prodotto Latteria Soresina ma venduto con il proprio marchio e quello di Latte Pavilat. Se avete acquistato il prodotto si consiglia di non consumarlo ma di restituirlo al punto vendita per ottenere il rimborso. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio consumatori di Latteria Soresina al numero 840 000025.