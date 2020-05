Food

Martedì, 5 maggio 2020 - 11:46:00 Festa della Mamma 2020, con #Ricitterio il gusto non è mai stato così semplice Per festeggiare la ricorrenza gli chef propongono alcune facili ricette da preparare a casa per la felicità dei più piccoli. Una storia di cinque generazioni. Eduardo Cagnazzi

La festa della mamma 2020, il prossimo 10 maggio, si avvicina. Per festeggiare gli chef Citterio hanno pensato alcune semplici ricette per realizzare un divertente brunch con i propri bambini. Ecco allora immancabili le polpette, ancora più gustose con la mortadella, una frittata al prosciutto cotto e dei teneri panini! La conferma che il gusto non è mai stato così semplice con il #Ricitterio di Casa Citterio. Basta esplorare il sito dell’azienda di Rho ricca di una storia che dal 1878 attraversa cinque generazioni di imprenditorialità familiare.