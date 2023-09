Food truck "Va Gina", scoppia polemica: "Le donne non sono organi sessuali"

In Romagna nasce la polemica contro il food truck "Va Gina": "Una ragazza è persona, non un pezzo di corpo, con sensibilità, sentimenti, dignità"

Ha creato un certo trambusto il caso del food truck chiamato "Va Gina" che oggi si trova nella zona della Romagna. Come riporta Gamberosso.it, l'allusione all'organo genitale femminile non è piaciuta alla Fidapa, la sezione della Federazione italiana donne arti, professioni, affari Cesena Malatesta, soprattutto in virtù dei recenti fatti di cronaca che, si legge su Il Resto del Carlino, "sviliscono la donna riducendone l’immagine a mero organo sessuale". La Fidapa sottolinea poi come in casi come questo viene tutto derubricato come una goliardata e si preferisce tacere.

Il food truck "Va Gina" è gestito da due ragazzi e propone riavoli, gyoza, torte e altri piatti della cucina fusione nella zona di Cesena e Forlì. I due si sono difesi affermando che il "Va" iniziale si riferisce all'idea del viaggio (anche se alcuni fanno notare che manca il necessario apostrofo).