Formaggi a 100 euro e letto in grotta: l'agriturismo amato da Ferragni

A Ferdy Wild si possano gustare formaggi esclusivi (i prezzi vanno oltre 100 euro) e fare esperienze uniche com l'alpeggio

Ferdy Wild è conosciuto come l'agriturismo dei vip e non a caso è tra i preferiti di Chiara Ferragni, Michelle Hunziker, Lautaro Martinez o Belen Rodriguez. La struttura nata nel 1989 a Lenna in Val Brembana e la lista d'attesa è praticamente infinita. "All'epoca nessuno parlava di latte di pascolo, di grass fed o di monta naturale, e ancora oggi è un concetto che difficile da portare a tavola, ma è importante che le vacche abbiano ciclo di vita corretto", afferma a Gambero Rosso il figlio del fondatore di Ferdy Wild, Nicolò Quarteroni.

Le valli in cui si trova Ferdy Wild hanno ricevuto il riconoscimento di "Cheese Valleys" da parte dell'Unesco, senza dimenticare il presidio Slow Food della capra orobica. Tutto è improntato su salute e natura: "mai avuto bevande commerciali o patatine e non abbiamo mai fatto fumare qui". L'agriturismo è conosciuto soprattutto per i suoi formaggi artigianali realizzati in alpeggio. Ce ne sono di oltre 50 tipi e i prezzi vanno anche oltre i 100 euro al chilo.

Non mancano poi altri progetti come Wild Vigneron, con vini in edizione speciale conservati in botti selezionate, un ristorante con cucina di montagna di altissimo livello e che si basa quasi esclusivamente su prodotti di stagione e locali.