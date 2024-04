Chiara Ferragni, assenze record alle assemblee di Tod's. Ma incassa lo stesso 37.500 euro

Assenze record alle riunioni del Cda di Tod's, ma Chiara Ferragni incassa comunque quasi 40 mila euro

Chiara Ferragni da record, di assenze. Entrata nel Consiglio di amministrazione di Tod’s - l'azienda del lusso fondata dalla famiglia di Diego Della Valle – nel 2021, la regina degli influencer continua a essere il membro meno presente alle riunioni del Cda.

Presenze e compensi

Nel dettaglio, riporta Repubblica, l’imprenditrice finita nell’occhio del ciclone in seguito allo scandalo dei pandori Balocco, nel 2023 ha preso parte a quattro riunioni sulle sei complessive percependo un compenso complessivo pari a 37.400 euro. Negli altri anni invece, Chiara Ferragni aveva preso parte a una sola riunione su sei nel 2021 e aveva risposto ad appena due chiamate sulle 11 complessive nel 2022, ricevendo compensi di 25.500 e 36.700 euro.

L'esclusione dal Cda

Ma l’avventura dell’influencer all’interno del Cda di Tod’s sta per concludersi. Chiara Ferragni non è stata, infatti, confermata nella lista di maggioranza di recente presentata dalla famiglia a capo della società per il rinnovo del Consiglio di amministrazione in occasione dell'assemblea dei soci del 24 aprile (prima convocazione, 24 maggio la seconda).

Inizialmente, Chiara Ferragni era stata nominata come amministratrice indipendente di Tod's, ma ha perso tale status nel settembre del 2022. Il consiglio di amministrazione dell'azienda di Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Fermo nelle Marche, dopo aver preso atto della dichiarazione di Ferragni, ha constatato che "veniva meno l'indipendenza a causa della prestazione occasionale di servizi pubblicitari resi dalla stessa in favore della società, previo parere favorevole del Comitato controllo e rischi". In altre parole, l'influencer aveva fatto pubblicità per Tod's, perdendo così il requisito di essere considerata amministratrice indipendente.

Scandalo Balocco-Ferragni, il commento di Diego Della Valle

Dopo la sanzione dell'Antitrust e le successive vicende giudiziarie che hanno coinvolto Ferragni negli ultimi mesi, Diego Della Valle ha commentato: "Fate giudicare le persone nei posti delegati per farlo, poi prenderemo ognuno le nostre decisioni. Trattiamo l'argomento in modo molto serio. Con noi Chiara Ferragni è sempre stata correttissima, ha fatto delle belle cose di beneficenza".