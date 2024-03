Della Valle scarica Chiara Ferragni, l'influencer fuori dal cda di Tod's

Chiara Ferragni non verrà riconfermata nel cda di Tod's

Chiara Ferragni, Luca di Montezemolo e Luigi Abete sono stati esclusi dal consiglio di amministrazione di Tod's. Come riportato da Radiocor., la De.Vi. Finanziaria, controllata da Diego Della Valle con oltre il 50% delle azioni, ha presentato una lista di candidati per il rinnovo del board della società di moda marchigiana. Tra i nove nominati non figurano né l'influencer, né l'ex presidente della Ferrari, né l'ex presidente di Bnl.

Continua a crollare come un castello di carte la rete Ferragni che era entrata nel consiglio d'amministrazione di Tod's nel 2021, e seppur con poche presenze effettive, l'influencer ha ricevuto compensi per un totale di 96.900 euro in tre anni.

A guidare la lista c'è lo stesso Della Valle, affiancato da Maria D’Agata, general counsel di Intercos, e Andrea Della Valle, attuale vicepresidente di Tod's. Una mossa improvvisa visto che, dopo il caso Balocco, il patron di Tod's Della Valle aveva spezzato una lancia a favore della influencer di Cremona prendendo tempo su ogni eventuale decisione. Si prevede quindi un cambiamento di rotta nel management dell'azienda. Gli esclusi dovranno fare spazio a una nuova generazione di dirigenti, pronti a portare Tod's verso nuovi orizzonti.