Gordon Ramsay bufera, distrugge la cucina italiana. "Meglio quella greca"

Gordon Ramsay distrugge la cucina italiana. "Meglio quella greca"

"La cucina greca è meglio di quella italiana", ha detto Gordon Ramsay. Le parole dello chef e star della tv nel programma “Gordon, Gino and Fred go Greek”, hanno fatto il giro del mondo scatenando dibattitti e polemiche.

Gordon Ramsay è impegnato in un road trip culinario con il cuoco italiano Gino D’Acampo e il maître d’hôtel francese Fred Sirieix.

Durante il loro viaggio in Grecia, lo chef e ristoratore inglese (famoso per programmi come Hell's Kitchen, Cucine da incubo e Masterchef) ha preso tutti in contropiede con questa parole dette durante una gita in barca. Non basta. Gli chef hanno anche assaggiato delle bollicine greche e Gordon ha confessato che a suo parere "non hanno niente da invidiare a quelle francesi. I greci possono ritenersi all’altezza dei cugini d’Oltralpe o degli italiani. La cucina greca, anzi, è migliore di quella italiana". Gino D’Acampo ha difeso la cucina italiana e ha chiesto manforte da Fred Sirieix ("Digli qualcosa!", ma il maître d’hôtel francese ha affiancato Gordon Ramsay: "In Grecia moltissime persone vivono fino a 90 anni grazie al cibo e al clima". D’Acampo non si è arreso: "Succede anche in Italia".