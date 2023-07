Granite, dalla siciliana alla cremolata: le migliori in Italia e nel mondo

Granite, dalla siciliana alla cremolata: ecco le migliori in Italia e nel mondo

Sono fresche, dissetanti e poco caloriche, essendo realizzate con ghiaccio tritato e sciroppo aromatizzato: stiamo parlando delle granite, perfette per affrontare una torrida giornata in città o al mare. In Italia a dominare la scena del dolce al cucchiaio più rinfrescante dell'estate è senza dubbio la Sicilia, con la classica granita vellutata e dalla consistenza compatta, a cui segue poi la tradizionale grattachecca romana. Eppure, non molti sanno che ad influenzare la ricetta in molti Paesi è stato il Giappone, con la sua tradizione del kakigori. Ecco allora una carrellata delle granite più famose e buone al mondo, secondo una classifica di Gambero Rosso.

Granita siciliana

Al primo posto non può non esserci proprio lei, la granita siciliana. Dietro le sue origini si colloca lo sherbet arabo, una sorta di succo di frutta arricchito con acqua di rose e successivamente ghiacciato. Una pratica che iniziò a diffondersi anche in Sicilia proprio negli anni della dominazione saracena, sfruttando soprattutto la neve raccolta sull’Etna o sulle altre vette isolane. Qui, i cosiddetti nivaroli si occupavano di conservare la neve all’interno di contenitori di acciaio in grotte naturali. Una volta trasformata in ghiaccio, la neve veniva grattata via e addizionata di sale. Da lì, veniva poi addolcita aggiungendo succo di limone, miele o sciroppi fruttati.