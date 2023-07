Da Estathé a Conad: ecco le migliori bevande fredde per l'estate. Classifica

Tè freddo, i migliori da comprare al supermercato: la classifica del Gambero Rosso

Con le temperature sempre più torride e l'afa in aumento, non c'è niente di meglio che godersi qualche momento di freschezza gustandosi un buon tè freddo o ghiacciato. La rivista del Gambero Rosso, a questo proposito, ha preso in esame 72 campioni di tè ready-to-drink di ogni tipologia (bianco, nero, verde, al limone, alla pesca, aromatizzati alla frutta e agli agrumi, senza zuccheri aggiunti, deteinati) stilando una classifica dei migliori prodotti da comprare al supermercato. Tutti i campioni, anonimizzati e numerati, sono stati assaggiati alla cieca dalla Gambero Rosso Academy di Roma da un panel di degustatori professionisti.

Estathé

Al primo posto c'è Estathé, uno dei brand del gruppo Ferrero, la multinazionale sinonimo di Nutella fondata nel 1946 ad Alba. Il marchio, nato nel 1972, comprende molte referenze, tutte ottenute da vero infuso di foglie di tè. Uno specialista della bevanda, come conferma la sua presenza in classifica con ben 3 prodotti. A vincere è il The Verde Menta e Lime della linea InFusion Mix, privo di aromi artificiali. Ingredienti: infuso di foglie di the verde e di menta, zucchero, succo di lime, succo di limone in polvere reidratato, aromi naturali, acido ascorbico, acido citrico. Un tè piacevole quanto fedele al prodotto e alle indicazioni in etichetta. Colore giallo paglierino intenso, odore e aromi di menta e agrumi (più limone che lime), gusto non molto dolce, pulizia a fine bocca per un tè onesto e godibile.