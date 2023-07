Tè freddo, antidoto naturale contro il caldo: la classifica dei migliori

In queste calde giornate estive, cosa c’è di meglio che sorseggiare un buon tè freddo? La dissetante bevanda - più consumata al mondo dopo l'acqua - è ormai una presenza immancabile nelle dispense degli italiani. Una tendenza da alcuni anni in continua crescita, confermata dal boom di acquisti e di offerte visibili nei supermercati, nell’assortimento di alcune aziende specializzate in bevande analcoliche premium. Ecco allora una guida per scegliere il tè migliore sul mercato.

A fare chiarezza è una ricerca del Gambero Rosso, in cui sono stati presi in esame 72 campioni di tè ready-to-drink di ogni tipologia (bianco, nero, verde, al limone, alla pesca, aromatizzati alla frutta e agli agrumi, senza zuccheri aggiunti, deteinati), delle due fasce di mercato, segmento di nicchia e gdo. Tutti i campioni, sono stati assaggiati alla cieca alla Gambero Rosso Academy di Roma da un panel di degustatori professionisti di vari prodotti agroalimentari. Dal test è emerso che sono molto pochi i prodotti sul mercato che valorizzano il tè.