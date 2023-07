Caffè, 10 bevande alternative dalla natura con e senza caffeina

Caffè, ecco 10 idee alternative naturali ed energizzanti con e senza caffeina

Cercare alternative al caffè, magari al mattino per svegliarsi o per darsi la carica durante il giorno, è possibile anche in Italia, culla del caffè espresso. C'è chi ama il caffè del bar, chi beve solo quello preparato con la moka, chi preferisce il caffè americano o quello solubile, chi si è appassionato al caffè in capsula. E poi c'è chi non ama il caffè o, per vari motivi, è costretto a farne a meno, perché non gli piace il sapore, gli provoca agitazione, soffre di gastrite oppure è intollerante. E allora su cosa optare per una pausa caffè senza caffè? Ecco 10 idee energizzanti e naturali, con e senza caffeina, suggerite dalla rivista Gambero Rosso.

Caffè di cicoria

Se si deve eliminare il caffé per motivi di salute, in commercio ci sono molte bevande prive di caffeina. Il caffè di cicoria, depurativo e disintossicante, è perfetto da bere a fine pasto, perché favorisce il processo digestivo, e quindi a diminuire l'abbiocco dopo aver mangiato. Negli ultimi anni è tornato di moda, ma il caffè di cicoria è stato innanzitutto la bevanda dei nostri nonni, simbolo di miseria e ristrettezze. Insomma, una bevanda storica, nata attorno alla prima metà dell'Ottocento e che per tempo ha rappresentato un valido surrogato della tazzina.

Ginseng

Il caffè al ginseng in realtà non è un sostituto ma solo un classico espresso a cui viene aggiunto il ginseng. Almeno, così dovrebbe essere, ma nella maggior parte dei preparati in commercio o nei distributori automatici il prodotto è composto in realtà da molti altri ingredienti come latte, zucchero, grassi, aromi e stabilizzanti. Il sapore è quindi piuttosto dolce e l'aspetto è più simile a quello del caffellatte che di un espresso. Senza dubbio, quindi, un sostituto valido per chi non ama particolarmente l’aroma del caffè e preferisce i sapori più dolci e rotondi.