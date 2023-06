I 10 piatti più costosi del mondo: dal toast a 200 euro alla zuppa da 5.000

I 10 piatti più costosi del mondo: quando il lusso passa per la gastronomia

Pizze, zuppe, dessert e persino frutta: fin dove si spinge il mercato del lusso gastronomico? Dopo la polemica sollevata dalla Sacher Torte a Trieste e la notizia del vino acquistato da Jeff Bezos a 4000 dollari, emerge sempre più questo trend volto al gourmet. Secondo Gambero Rosso, una piccolissima fetta di pubblico, circa l'1% del mondo, è pronto a spendere cifre altissime pur di aggiudicarsi una ricercatezza, non solo per il gusto di assaggiare qualcosa di raro e pregiato, ma solo perché può permetterselo. Fra novità e vecchi classici, ecco i 10 piatti e prodotti dai prezzi fuori dal normale sulle tavole italiane e del mondo. Ce n'è per tutti i gusti, dall'antipasto al dolce, caffè compreso.

Toast al formaggio da 200 Euro

Da un po' di anni a questa parte il toast sta rivivendo una seconda giovinezza. Eppure, la semplicità del piatto non deve ingannare in quanto ce ne sono anche di goumert, e tra questi il più costoso è il Quintessential Grilled Cheese servito al Serendipity 3 di New York. Due fette di pane francese in cassetta impastato con champagne e foglia d'oro farcite con sottili fettine di caciocavallo e burro al tartufo bianco. Il toast al formaggio - anche se chiamarlo così è riduttivo - è stato creato dallo chef Joe Calderoni e ha un prezzo di 215 dollari (circa 200 euro).

Zuppa da 5000 dollari a Beverly Hills

Al ristorante vietnamita Pho di Beverly Hills è possibile assaggiare la zuppa più cara del mondo, la Anqi Pho Soup, che costa 5000 dollari (circa 4700 euro). A base di noodles in brodo di foie gras e manzo Kobe, la minestra è arricchita da scaglie di tartufo bianco di Alba.