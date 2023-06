Abbonarsi al ristorante? Costa 3500 euro, ma le cene non sono comprese

Dominque creen, l'abbonamento al ristorante costa 3500 euro, ma le cene non sono comprese

Abbonarsi a un ristorante - per di più stellato - è ora possibile, grazie al progetto lanciato da Dominique Creen, chef francese naturalizzata americana nota per essere la prima donna negli Stati Uniti a conquistare le Tre Stelle nella Guida Michelin. "Crenn Collection": così si chiama il pacchetto pensato per godere delle esperienze culinarie più esclusive, senza però comprendere il costo della cena.

“È un insieme di esperienze curate dall'Atelier Crenn, tra cui dimostrazioni di vini e cucina, eventi esclusivi con il team e accesso diretto al Concierge Crenn”, viene descritto così il prestigioso club della chef sul sito stesso della Creen. L'abbonamento annuale costa 3.800 dollari, pari a poco più di 3.500 euro, e permette di prenotare al ristorante con poco preavviso (almeno 72 ore prima). Nella quota, però, non è compresa la cena all'Atelier Creen, perr questa bisogna mettere in conto 475 dollari.

Qualora, invece, i membri decidessero di risparmiare e optassero per il Bar Crenn, il costo sarà di 120 dollari per il menu snack o di 300 dollari per "Le Comptoir", il percorso degustazione ideato dalla chef "in scala ridotta". I privilegi per i soci, però, non finiscono qui. Oltre alla possibilità di prenotare un tavolo con poco preavviso - cosa non scontata in un ristorante Michelin - rientrano un tour privato della cantina, una degustazione di liquori al Bar Crenn, un picnic alla Bleu Belle Farm e una cena in compagnia di un enologo. Insomma un vero e proprio tuffo nel "Favoloso mondo di Dominque Creen".