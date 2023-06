Italiani al ristorante: un "amore" senza fine, anche con l'aumento dei prezzi

Gli italiani non rinunciano alla cena al ristorante, anche con l'aumento dei prezzi

Nonostante il caro-vita abbia imposto un aumento dei prezzi anche nel settore della ristorazione, gli italiani non rinunciano ad andare a cena. A fare luce su questa tendenza è la rivista enogastronomica Gambero Rosso che cita il Rapporto 2023 dell’Osservatorio Ristorazione, secondo cui nel periodo compreso tra gennaio e aprile, i consumi nella ristorazione hanno segnato un rialzo del 17.9%.

I motivi dell'afflusso sono presto detti, però. La rivista parla innanzitutto di "revenge effect", ovvero quel senso di rivalsa dopo gli anni del Covid che spinge a mangiare fuori casa e che porta a voler recuperare le occasioni perse per quasi due anni. Ma c'è anche un altro fattore importante, che è quello del turismo: secondo i dati Istat solo nei mesi di gennaio e febbraio c’è stato un incremento del 45.5% delle presenze complessive, con un +70.5% registrato dagli stranieri. Infine, nondimeno, c'è l'offerta di una cucina che si fa sempre più moderna e sfaccettata, adatta a qualsiasi palato: dai locali monotematici ai ristoranti vegani, dalle cucine straniere allo street food.

Il merito, secondo Gambero Rosso, è anche delle nuove aperture delle grandi catene internazionali, come per esempio Pret A Manger, che da pochissimo ha aperto il suo primo punto vendita italiano all’aeroporto di Milano Malpensa. Oppure EL&N, una delle catene di caffetterie più "instagrammabili" del mondo grazie al suo design total pink, che ha scelto Milano come sede per il suo approdo in Italia. Altra formula vincente è poi quella di Miscusi, locale nato a Milano nel 2017 e dedicato al più classico dei prodotti italiani, la pasta fresca. Nella capitale, invece, ha fatto il suo debutto Starbucks, la catena americana di caffè più inconica al mondo, che è da poco sbarcato nel cuore di Roma, ma già presente con vari punti vendita nella città meneghina.