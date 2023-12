Guerini sul caso dello chef Barzetti: "Clerici impreparata, doveva cacciarlo"

Guerini: "Antonella Clerici, il prototipo del modello femminile da abbattere, lo chef Sergio Barzetti, il maschilista retrogrado"

In un momento storico in cui il tema della violenza sulle donne ha finalmente ottenuto la giusta attenzione, le parole dello chef Sergio Barzetti a E' sempre Mezzogiorno hanno suscitato ancora più indignazione. "Stordisci la preda", ha detto il cuoco parlando del classico bicchiere di vino da bere mentre si cucina. Eleonora Guerini, per anni curatrici della guida Vini d'Italia del Gambero Rosso, ha così commentato la vicenda in una intervista alla rivista enogastronomica:

"Stordisci la preda con il vino? Credeva di fare una battuta brillante? Divertente? - afferma Guerini - Quanto accaduto è stata la migliore occasione possibile per mettere in evidenza il problema culturale del patriarcato. Tutti da condannare: Antonella Clerici, il prototipo del modello femminile da abbattere, lo chef Sergio Barzetti, il maschilista retrogrado e il pubblico in studio che ridacchiava è il simbolo della società di oggi che pensa ci sia da ridere su una frase così".

"È stato terribile. - continua Guerini - Ha servito su un piatto d’argento l’evidenza per cui la vittima è sempre la donna. E una vittima sempre da colpevolizzare: non doveva vestirsi così, non doveva bere, non doveva stare fuori a quell’ora. E poi la mentalità maschile ancora dominante per la quale basta essere donna per essere preda".

"Nella trasmissione è passato il messaggio che anche quando la donna non si mette nei guai i guai ti vengono a cercare. - rincara la dose l'esperta di vini - Una cena tra due persone viene utilizzata dall’uomo per gestire, manipolare, controllare la donna. Il vino contiene alcol che ovviamente inibisce tutta una serie di resistenze psicologiche, - spiega - quando si beve un po' ci si lascia andare. Ma una donna ha tutto il diritto di ubriacarsi in libertà senza che nessuno si approfitti di lei. Né tanto meno sta dando dei segnali che rimandano al sesso e al perenne schemino maschio cacciatore/donna preda".

"Quelle della Clerici non sono scuse. - conclude Guerini - Ma solo un modo per giustificare un comportamento sbagliato. Le scuse sono un’altra cosa. Lei si è fatta trovare assolutamente impreparata, non è stata capace di gestire Barzetti. Doveva cacciarlo in diretta. Lui che parla di pasturare…. Una cosa che è andata avanti per diversi minuti. Vergognoso. E la Rai doveva prendere provvedimenti".