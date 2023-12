Le scuse della Clerici dopo la gaffe dello chef Barzetti: "Battuta infelice"

Antonella Clerici si scusa per la battuta dello chef Barzetti: "Vino per stordire la preda"

La battuta, misogina, dello chef Sergio Barzetti in diretta tv hanno infiammato i social, e non sono tardate le scuse della conduttrice stessa, Antonella Clerici, in visibile imbarazzo al momento della gaffe. “Eravamo in diretta e l'ho detto subito ma forse non ho sottolineato abbastanza, lo faccio ora: è stata una battuta molto infelice, mi spiace e me ne scuso qui in tv, come lui stesso ha fatto ieri sui social”, così la conduttrice ha aperto la puntata di “È sempre mezzogiorno”, il cooking show di Rai1. Nonostante l'errore, Clerici ha poi aggiunto che quella dello chef “è stata una battuta molto infelice, è una persona che conosco da tanto, al di sopra di ogni sospetto”.

Sergio Barzetti era alle prese con un risotto alle bollicine e radicchio. Mentre lo chef illustrava le diverse fasi della ricetta, Antonella, come di consueto durante la trasmissione, ha condiviso alcuni suggerimenti per rendere l'attesa più piacevole. "Quando state corteggiando, secondo me, il risotto è perfetto perché si crea intimità. Due chiacchiere, si usa il prosecco...". A questo punto, Barzetti ha precisato: "Si dice pasturando". Così Antonella ha cercato di correggersi scherzosamente: "Corteggiando è più carino, più italiano. Poi nella ricetta si usa il prosecco, un po' lo usiamo e il resto lo beviamo e da cosa nasce cosa". E qui arriva lo scivolone di Barzetti: "E poi vai a fare una cosa importante: vai a stordire la preda". Antonella, sorridendo, ha replicato: "Detto così... non è carino". Ma Barzetti ha continuato su quella linea: "Sai quando pasturavo mia moglie, cercavo di inseguirla dandole da bere per stordirla. Non sapevo che era astemia".