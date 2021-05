A "Dinner in the Sky" con il gusto di PepsiMax sospesi a 50 metri di altezza

La IBG spa, eccellenza produttiva del Mezzogiorno guidata da Rosario Caputo accompagna la Dinner in the Sky, ovvero il modo di gustare pietanze stellate su una piattaforma a 50 metri d’altezza sospesa tra terra e cielo, sollevata su sedici cavi da una gru da 120 tonnellate eon al centro un tavolo imbandito per ventidue ospiti, assicurati alle poltrone da imbracature comode e sicure. Il tutto accompagnato con il gusto frizzante ed inconfondibile di PepsiMax: tutto ciò sarà possibile a Napoli, da domani al 6 giugno e a Caserta dal 10 al 13 giugno 2021 con "Dinner in the Sky". Come se non bastasse, la IBG spA allestirà una lounge ai piedi della piattaforma, dove gli ospiti, prima di “scalare la vetta”, saranno accolti dal sapore inconfondibile delle bevande Pepsi e Chin8Neri, nonché dagli snack Lay’s.

Un’iniziativa che conta sulla partnership di IBG con sede a Caserta e stabilimento a Buccino, che produce e distribuisce, in esclusiva su licenza di PepsiCo New York, nel Mezzogiorno d'Italia le bevande Pepsi, Gatorade, Thè Lipton e Looza e produce Chinotto, Aranciosa, Limoncedro e Gassosa Neri, bevande gassate analcoliche commercializzate in Italia e all’estero.

IBG commercializza per tutto il Sud Italia (Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia), anche tutti i prodotti Lay’s, il marchio di snack più venduto al mondo. Grazie all’incremento di fatturato da 10 a oltre 100 milioni di euro realizzato negli ultimi venti anni, sotto la guida di Rosario Caputo, IBG è stata segnalata dall’Aprom, Associazione per il Progresso del Mezzogiorno, tra quelle aziende che concretamente hanno realizzato lo sviluppo socio-economico nel Sud Italia.

Due anni fa la società, insieme a PepsiCo Italia, è stata insignita del prestigioso “Donald Kendall Award”, l’ambito riconoscimento che viene conferito alla nazione che nell’ultimo triennio ha conseguito le migliori performance su scala mondiale in base ad alcuni criteri economici, finanziari e commerciali indicati da PepsiCo New York. Il ceo di Pepsi ha definito i vincitori di questo premio “The Best of The Best”, ovvero il migliore dei migliori. Una vera e propria ciliegina sulla torta, in occasione del trentennale di Rosario Caputo alla guida di IBG.