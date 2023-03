Il Bar in via Mercato: nuovo brunch e aperitivo raffinato nel cuore di Brera

Il Bar in via Mercato: l'offerta raffinata dal brunch, passando per aperitivo e cena

Dal brunch alla zona aperitivo/cena, l'offerta de Il Bar in Via Mercato è raffinata, elegante e si distingue come oasi di piacere nel cuore nobile di Milano a Brera. Il nuovo cocktail bar - parte del Gruppo Obicà Mozzarella Bar - regala un piacevole cambio di passo ai clienti e, oltre alla proposta enogastronomica vince e convince nel servizio, sempre attento e puntuale.

Andiamo a scoprire le novità legate al menù del brunch arricchito dall'intrigante cocktail experience - firmata da Oscar Quagliarini - che consente di ordinare senza alcun limite i cocktail protagonisti di “Grimorium”, l’originale drink list ispirata alla magia verde. E attenzione. Ogni sabato e domenica si può scegliere tra una selezione di piatti iconici pensati ad hoc per l'appuntamento più atteso del weekend: dai Pancake al French Toast, passando per Club Sandwich e Omelette.

Il Bar in via Mercato, l'offerta food per il brunch

Il Bar in Via Mercato - il nuovo cocktail bar nel cuore di Brera, parte del Gruppo Obicà Mozzarella Bar - è pronto ad accogliere i propri ospiti per il brunch, proponendosi come punto di riferimento per gli amanti del rituale più in voga del weekend. I clienti del locale, infatti, potranno scegliere tra una selezione di piatti che hanno reso iconico in tutto il mondo questo momento della tradizione gastronomica anglosassone. Per vivere un’esperienza ancora più originale è inoltre possibile accompagnare le proposte dolci e salate del locale ai cocktail firmati dal mixologist Oscar Quagliarini. Ogni sabato e domenica, dalle 11:00 alle 16:00, i clienti del locale possono scegliere tra due formule di degustazione: un piatto Brunch (28 euro), con la possibilità di ordinare un piatto principale dalla carta, oppure due piatti Brunch (40 euro), che include due piatti tra le portate presenti in menù. Sono inclusi nel prezzo Yogurt con Granola, Mirtilli e Lamponi, Mini Muffin e Brioches, Spremuta d’Arancia e Caffè Filtrato oppure Tè.

foto di Andrea Granatiero



Per quanto riguarda l’offerta food, in carta è possibile trovare una selezione dei migliori piatti internazionali, preparati con ingredienti di primissima qualità e con grande cura nell’impiattamento. Si inizia con le immancabili Uova - a scelta tra Omelette, Uova strapazzate o Uova in camicia - con contorno di Misticanza, Finocchio, Cavolo Viola, Ravanelli e Olive Nere, accompagnate da Salmone Affumicato delle Isole Faroe, Spinaci saltati oppure Bacon; seguono i tradizionali Pancake con Bacon e Sciroppo d’Acero e il classico Avocado Toast con Misticanza, Finocchio, Cavolo Viola, Ravanelli, Olive Nere, a cui si possono aggiungere le Uova in Camicia; per gli amanti della colazione all’inglese il Bar propone la sua versione del Full English Breakfast, che comprende Uova all’Occhio di Bue, Bacon, Salsiccia, Funghi Portobello Saltati, Fagioli Stufati e Hash Brown serviti con Pane Tostato e Burro; per i salutisti che non vogliono rinunciare al gusto, invece, la cucina offre Verdure e Burrata con Spinacino, Broccoli, Barbabietola, Zucca, Pomodori Datterini, Mandorle Tostate e Dressing al Prezzemolo; chiude l’offerta salata il Club Sandwich con Pollo alla Griglia, Uova Strapazzate, Bacon, Lattuga Romana, Asiago DOP e Salsa Mase (mix di maionese e senape), accompagnato da Patate Dolci Americane Fritte.

Per i clienti più golosi sono disponibili proposte dolci come il French Toast con Mele Caramellate, Cannella, Vaniglia e Grand Marnier servito con Panna Montata, i Pancake con Coulis di Frutti di Bosco, Panna Montata e Scaglie di Cioccolato Fondente, oppure la Tarte Tatin alle Mele con Gelato alla Vaniglia del Madagascar, il Brownie Mandorle e Cioccolato accompagnato da Lamponi e la Macedonia di Frutta Fresca.

Il Bar in via Mercato e i cocktail firmati dal mixologist Oscar Quagliarini. Le 8 proposte di Grimorium

Per un’esperienza di gusto ancora più completa e totalizzante è possibile arricchire la formula Brunch con l’esclusiva Cocktail Experience, che consente al cliente di ordinare (al costo di 40 euro) tutti i cocktail che desidera tra le otto proposte di “Grimorium”, l’originale cocktail list d’autore ispirata alla magia verde e al potere delle piante - tra cui Lacrima di Cielo con Gin infuso al Butterfly Pea Flower, Acqua Tonica e Lavanda, Profezia con Bulleit Rye Whiskey infuso al Cristallo di Rocca e Zenzero Rosso, Ginger Beer, Lime e Timo, ed Eclissi con Vodka, Vermouth Bianco, Bitter al Bergamotto, Sfera Fumée e Sesamo Nero -. Con questa intrigante proposta, Oscar Quagliarini, noto esperto dell’arte della miscelazione, trasporta chiunque la scelga in un viaggio sensoriale alla scoperta della pura essenza della mixology.

foto di Andrea Granatiero



Da Il Bar in via Mercato anche i più piccoli possono deliziarsi con una sfiziosa proposta di piatti pensati appositamente per loro: il “Kids Brunch” (16 euro) comprende Pancake con Nutella e Gelato, una Bevanda o Succo di Frutta e una portata principale a scelta tra Chicken Finger e Kids Club Sandwich con Patatine Fritte.

Il Bar in Via Mercato è aperto dal giovedì al sabato dalle 11:00 alla 01:00 e la domenica, il martedì e il mercoledì dalle 11:00 alle 24:00. Lunedì chiuso.