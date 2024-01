Il cambiamento climatico renderà immangiabili i salumi: ecco perchè

Il surriscaldamento globale mette a rischio i salumi. Con il caldo i grassi fuoriescono e possono far inacidire il prodotto

La crisi climatica sta mettendo a rischio l'agricoltura e la produzione di alimenti. I prodotti più colpiti sono vino, olio, caffè, cioccolato ma il surriscaldamento globale sta influenzando negativamente anche l'allevamento, soprattutto quello intensivo. Questo è l'allarme lanciato dallo studio "Effetti dei cambiamenti climatici sulla produzione animale e sulla sostenibilità dei sistemi di allevamento" pubblicato da A. Nardone, B. Ronchi, N. Lacetera, M.S. Ranieri e U. Bernabucci, scienziati del Dipartimento di Produzioni Animali dell'Università della Tuscia di Viterbo.

"L'ambiente caldo compromette la produzione (crescita degli animali, produzione e qualità della carne, del latte e delle uova) e le prestazioni riproduttive degli animali", spiegano gli autori dello studio. Stessi problemi anche per i mangimi: "Il processo di desertificazione ridurrà la capacità di carico dei pascoli e i sistemi zootecnici industriali o senza terra potrebbero incontrare diversi fattori di rischio dovuti principalmente alla variabilità della disponibilità e del costo dei cereali".

Il cambiamento climatico mette in pericolo anche i salumi, come ha confermato il maestro salumiere Xesc Reina in una intervista al quotidiano spagnolo El Pais. Per il troppo caldo "i grassi che si sciolgono fuoriescono dagli insaccati e non ritornano. Quella che potrebbe sembrare una piccola perdita ha un'importanza fondamentale: nel caso della sobrassada (salume tipico di Maiorca, ndr), ad esempio, la perdita dei grassi influisce sulla sua maturazione".

"I grassi presenti negli insaccati hanno funzioni vitali per il corretto sviluppo del prodotto - spiega Reina - perché, oltre a dare sapore occupano uno spazio e lo “sigillano”. Quando il grasso fuoriesce a causa del caldo, lascia dei vuoti nel prodotto permettendo l'ingresso dell'ossigeno, che può ossidare gli altri grassi, meno solubili, che rimangono nella salsiccia, rendendola irrancidita".