Il Made in Italy protagonista a New York, al via la fiera Fancy Food Show

Al via la fiera Fancy Food Show, il ministro Lollobrigida inaugura il padiglione Italia. VIDEO

L'eccellenza agroalimentare italiana protagonista a Manhattan. Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha inaugurato il padiglione Italia al Fancy Food Show, la fiera agroalimentare più importante del Nord America.

Come scrive l'Agi, per tre giorni, fino al 25 giugno, al Javits Center di Manhattan il meglio del Made in Italy, insieme alle eccellenze degli altri Paesi. Lollobrigida ha ribadito l'importanza della produzione italiana e ricordato, a proposito delle imitazioni all'estero, come "possano mettere l'etichetta italiana ma non riprodurre la qualità che ci proviene da tremila anni di cultura".

Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha sottolineato il "primato" della sua regione nelle esportazioni agroalimentari. Il padiglione italiano, che raduna decine di aziende, anche quest'anno è il più grande e destinato a essere il più frequentato da imprenditori, investitori e visitatori.