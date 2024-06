Nutella gelato richiamato dopo pochi giorni: c'è un problema con gli allergeni

Un lotto di Nutella Ice Cream Pot venduto principalmente in Campania è stato richiamato perché l'etichetta presentava ingredienti e allergeni in spagnolo e non in italiano

C'era grandissima attesa per il lancio sul mercato del Nutella gelato ma a causa di un "errore di comunicazione" il Ministero della Salute si è visto costretto a richiamare un lotto del prodotto più recente di Ferrero. Si tratta del numero L074E32B00 con data di scadenza indicata al 5 settembre 2025 e venduto soprattutto in Campania nei supermercatI Decò. Le scritte sulla confezione in cui sono spiegati ingredienti e allergenti non solo in italiano e questo è da imputare al luogo di produzione del lotto.

Il lotto di Nutella Ice Cream Pot è stato infatti realizzato in Spagna dal gruppo Ferrero Commerciale Italia nello stabilimento Ice Cream Factory Comaker con sede ad Alzira (Valencia). Il fatto che l'etichetta fosse in spagnolo equivale per il Ministero alla sua assenza.

Se avete in freezer il lotto incriminato potete restituirlo al punto vendita in cui avete effettuato l'acquisto o consultare la lista degli ingredienti in italiano sul sito www.nutella.com. Altrimenti è disponibile il numero verde 800 909690.