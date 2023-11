Il pesto approda a Londra, sul Tamigi un mortaio per promuovere la Liguria

Il pesto approda a Londra, sul Tamigi un mortaio alto 6 metri per promuovere il turismo ligure

La Liguria punta tutto sul suo cavallo di battaglia culiniario: il pesto. Attraverso un'intensa campagna di promozione del turismo, cominciata il 30 ottobre e proseguirà fino al 12 novembre, la Regione ha deciso di approdare in Inghilterra e divulgare da qui la sacra ricetta del pesto. La specialità che più di tutte ha fatto conoscere la cucina regionale nel mondo.

Il pesto alla genovese a Londra

Come scrive Gamberosso.it, "a raccontare la bellezza del territorio, e soprattutto dei suoi sapori, uno spot all’aeroporto di Heathrow a Londra, tutto dedicato alla salsa verde più famosa di sempre. Un’iniziativa che fa parte del più ampio progetto #Pesto Masterpiece of Liguria, pensato in occasione della fiera del turismo mondiale Wtm – World Trade Market, in scena nella capitale britannica dal 6 all’8 novembre".

Naturalmente, spiega il sito, "la Liguria sarà presente alla manifestazione, e ha pensato bene di rendere evidente la sua partecipazione con un’installazione gigante nel cuore della città: un mortaio alto 6 metri e largo 8, montato su una chiatta che in occasione dell'evento navigherà le acque del Tamigi, dai Royal Docks al cuore di Londra, fino al Big Ben".

L'obiettivo della Regione, conclude il sito online specializzato, è far "diventare la Liguria una destinazione ancora più gettonata: in fondo, stiamo parlando della “meta perfetta per ogni tipo di turista” come l’ha definita il governatore Giovanni Toti, convinto che il territorio sappia “soddisfare le esigenze e le aspettative di tutti”. Anche grazie all’enogastronomia e “la qualità dei suoi prodotti, frutto di una terra piccola, difficile da lavorare, ma ricchissima”.