Pesto alla genovese: ecco i 10 migliori marchi italiani, artigianali e non

Pesto alla genovese, ecco i 10 migliori marchi artigianali

Il pesto alla genovese è uno dei condimenti più amati e diffusi in tutto il mondo, grazie al suo sapore unico e alla versatilità in cucina. Tuttavia, non tutti i pesti presenti sugli scaffali dei supermercati sono uguali: alcuni sono di qualità superiore rispetto ad altri. Ecco allora quali sono i migliori pesti - industriali e artigianali - che si possono trovare nei supermercati italiani, nelle botteghe e nei negozi onlini.

A fare il punto della situazione è la rivista del Gambero Rosso che ha assaggiato il pesto di circa trenta aziende, che producono sia i pesti genovesi classici (con ricetta indicata dal Consorzio del pesto genovese: basilico genovese Dop, olio extravergine di oliva, Parmigiano Reggiano, Fiore Sardo, pinoli, aglio e sale), sia i pesti alla genovese dove la ricettazione è più libera.

Rossi 1947 - Pesto genovese fresco

Per il Gambero Rosso il primo posto se lo aggiudica il pesto Rossi 1947, preparato con i migliori ingredienti della tradizione, facili da distinguere già a occhi chiusi. Il profumo di basilico pervade la stanza non appena si apre il barattolo, al palato spicca il Parmigiano Reggiano, il fiore sardo, i pinoli, l’olio evo e la dolcezza dell’aglio di Vessalico. Il colore è verde brillante e la consistenza è granulosa ma avvolgente. Da provare.