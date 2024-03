La nuova moda che spopola in Rete: tutti pazzi per i gatti-croissant

Sui social network è pieno di immagini di croissant a forma di gatto e altri animali

Il croissant tradizionale è ormai un ricordo. Dopo quello cubico, gigante, sferico e oggi schiacciato fino a diventare sottilissimo, l'ultima moda è quella di realizzarli a forma di animale. In realtà ancora nessun pasticciere è arrivato a tanto ma dove non riescono i professionisti del dolce arriva l'intelligenza artificiale. In Rete infatti spopolano le immagini di croissant a forma di gatti, cani, topini, coccodrilli, etc. Anche Gambero Rosso ha provato a realizzarne alcune che sono molto suggestive.





D'altronde l'idea non è poi così bislacca, considerano che nel mondo di trovano dolci dalle forme più strane. In Corea del Sud, ad esempio, ci sono già dei budini a forma di gatto. I grandi pasticcieri come il maestro Igino Massari ritengono che i croissant 2.0 siano una buona mossa di marketing ma anche che hanno poco senso a livello tecnico.