Il segreto per dimagrire? Per gli scienziati è "mangiare come un porco"

Un team di ricercatori ritiene che la dieta e le abitudini alimentari dei maiali dovrebbero essere seguite anche dall'uomo

Le soluzioni che ci vengono proposte per perdere peso sono infinite e non tutte funzionano. Molto dipende dalla dieta che si segue, che deve essere bilanciata e povera di grassi. Secondo uno studio realizzato dagli agronomi Theo van Kempen e Ruurd Zijlstra e riportato da Cibo, l'inserto mensile del Domani, la migliore alimentazione da seguire per dimagrire è la stessa dei maiali.

L'uomo e il maiale hanno in effetti molte cose in comuni. Entrambi sono onnivori, oltre ad avere apparati digestivi e sistema metabolici simili. Le prime insuline sintentiche per il trattamento del diabete di Tipo 1, ad esempio, sono state estratte e purificate dal pancreas di maiali e mucche. Non si tratta solo di cosa ma anche di come si mangia.

I maiali tenuti in isolamento con accesso libero al cibo non si abbuffanno ma mangiano a intervalli regolari e con moderazione. Anche gli orari sono piuttosto precisi: prima mattina e tardo pomeriggio. Al contrario, se nutriti con uno schema non naturale, i maiali non dominanti tendono a diventare più grassi perché pensano di avere meno risorse rispetto agli altri e quindi si abbuffano.

Nell'uomo invece, affermano gli esperti, il senso di fame è influenzato da fattori esterni come le abitudini sociali e l'emotività. I ricercatori sono quindi partiti dalla dieta dei maiali per costruire un regime alimentare compatibile con l'uomo, che prevede meno carboidrati e piccoli pasti frequenti.