L'Antico Vinaio sbanca negli Usa: ecco quanto guadagna il re delle schiacciate

L'Antico Vinaio e il suo successo globale: la storia della schiacciata più virale dei social

"Bada come la fuma" e la sua famosa 'Favolosa' sono ormai diventati i marchi evergreen della catena di schiacchiate street food che ha preso tutti per la gola. L'antico Vinaio che nasce a Firenze, ma oggi conta 28 punti vendita (contando anche quelli in cantire) in tutto il mondo, è diventato un vero e proprio fenomeno social e globale. Il suo Ceo e creatore, Tommaso Mazzanti, ha magistralmente sfruttato la potenza dei social media per portare la sua attività al successo, ottenendo oggi profitti che sfiorano i milioni di euro.

Secondo quanto riferito da Fanpage, nel lontano 2014, il ristorante All'Antico Vinaio, famoso per le sue deliziose schiacciate ripiene di salumi, ha ottenuto la distinzione di essere il locale più recensito al mondo su TripAdvisor. Questo riconoscimento ha rappresentato la prima pietra miliare di successo per l'Antico Vinaio, ed è stato conseguito ancor prima dell'era dei social network. Oggi, le recensioni dei ristoranti scorrono attraverso una varietà di canali, con creatori che condividono video di ogni tipo di piatto su piattaforme come Instagram, TikTok e YouTube.

Tuttavia, dieci anni fa, l'uso dei social media e delle piattaforme digitali non era così diffuso come lo è oggi. In quei tempi, quando si cercava un posto dove mangiare, il portale più popolare e frequentato era ancora TripAdvisor. Attualmente, il locale ha accumulato un impressionante totale di 31.171 recensioni su TripAdvisor. Inoltre, va considerato che l'Antico Vinaio vanta una notevole presenza online, con oltre 700.000 seguaci su Instagram, 493.000 su TikTok e 575.000 su Facebook. Da un modesto ristorante di Firenze, si è trasformato in un vero impero dello street food.

Come nasce

Nessuno all'inizio avrebbe mai immaginato che il negozio, originariamente aperto come una semplice rosticceria dai genitori nel 1989, si sarebbe trasformato nel 2004 in un punto di riferimento per le schiacciate. Tuttavia, è stato solo quando il giovane Tommaso ha preso le redini dell'attività che le cose hanno veramente preso una svolta epocale. Nel 2014, il locale si è affermato come il più recensito al mondo, ma questa, in realtà, era solo l'inizio.

"Sicuramente mi ha dato una mano l'età, visto che verso il 2008 avevo vent'anni e ho aperto la pagina Facebook quando i social erano agli inizi. Lo avevo fatto per rimanere in contatto con le persone che venivano. Le prime, di Palermo, Milano e Trieste poi mi scrivevano per dirmi che avevano mangiato benissimo e che ci sarebbero tornati con gli amici. Ora lo fanno tutti, ma ai tempi quella forse è stata una delle mie primi intuizioni", racconta Tommaso a Repubblica.

Il successo grazie ai social

Negli ultimi dieci anni, la modesta bottega di Via de' Neri ha vissuto una trasformazione straordinaria, trasformandosi in un autentico fenomeno di successo. Oltre ai clienti di lunga data di Firenze, turisti provenienti da tutto il mondo si sono messi in fila per assaporare le deliziose schiacciate, creando code interminabili che hanno amplificato ulteriormente il fenomeno. L'Antico Vinaio, partito dal suo primo locale a Firenze, ha avviato un'espansione quasi esplosiva. Ha aperto nuove botteghe a Firenze, si è esteso a Roma e Milano, ha inaugurato punti vendita a Torino e Bergamo, e soprattutto ha varcato i confini nazionali per aprire numerosi locali negli Stati Uniti in collaborazione con Joe Bastianich.

Attualmente, il conteggio delle aperture, come dichiarato dallo stesso Mazzanti, si attesta a 22 punti vendita tra Italia e estero, con altre quattro aperture previste entro i prossimi sei mesi.

Quanto guadagna il re delle schiacciate?

Secondo i dati riportati da Fanpage, negli ultimi tre anni, l'Antico Vinaio ha registrato una crescita costante nei fatturati. Nel 2020, il fatturato era di 4.646.356 euro, nel 2021 è salito a 6.054.889 euro, e nel 2022 ha raggiunto 7.874.250 euro.

Tuttavia, il proprietario, Mazzanti, ha dichiarato cifre ancora più elevate in interviste successive, sostenendo che nel 2022 il fatturato era di 23 milioni di euro, escludendo le attività in America. Ha anche annunciato l'obiettivo di raggiungere 40 milioni di euro nel 2023, includendo l'America.

Partendo da un modesto locale a gestione familiare in via Dei Neri a Firenze, l'Antico Vinaio ha raggiunto un fatturato dichiarato di 23 milioni di euro, impiega circa 200 dipendenti e prevede di avere un totale di 28 punti vendita, compresi quelli già operativi e quelli in programma entro la fine del 2023.

Il menù e il loro cavallo di battaglia

La famosa schiacciata farcita dell'Antico Vinaio è uno dei punti salienti dello street food fiorentino. Queste schiacciate sono note per le abbondanti farciture, che comprendono affettati toscani, formaggi e salse deliziose. Una schiacciata e una bottiglia d'acqua costano circa dieci euro, rendendo il locale accessibile a tutti. Inoltre, il proprietario, Mazzanti, ha saputo sfruttare con successo i social media con il motto "Bada come la fuma" e appetitose immagini delle nuove ricette.

La schiacciata più richiesta è la "Favolosa" con sbriciolona di Montespertoli, pecorino, crema di carciofi e melanzane grigliate.