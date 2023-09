Francia, vincono gli animalisti: pronto il bando alla carne di cavallo

In Francia un deputato di Debout La France ha lanciato a luglio una proposta di legge per il bando alla carne di cavallo

Mentre in molti Paesi si discute sul via libera alla carne coltivata o stampata in 3D, in Francia sta raccogliendo sempre più consensi una proposta di legge per vietare la produzione di carne di cavallo. L'iniziativa lanciata a luglio per equiparare i diritti degli equini a quelli di animali da compagnia come cani e gatti è partita dal deputato Nicolas Dupont-Aignan del partito di ispirazione sovranista Debout La France. "Nessuno penserebbe di mangiare un gatto o un cane. Trovo quindi che nel nostro Paese saremmo onorati di cambiare lo status del cavallo", si legge in un comunicato del politico.

Dupont-Aignan ha spiegato le motivazioni della sua proposta per il divieto della carne di cavallo con un video su X (prima conosciuto come Twitter): "E' ora che ci rendiamo conto che il cavallo è il migliore amico dell'uomo. Dobbiamo adattare lo status del cavallo alla realtà odierna e non trasformarlo in carne da macello". Anche la Guardia Repubblicana sostiene questa iniziativa con la decisione di far finire la propria vita nei prati ai cavalli che non vengono più utilizzati.

Il divieto della carne di cavallo non avrà comunque vita facile dato che Dupont-Aignan è l'unico rappresentante del suo partito nell'Assemblea Nazionale. Servirà quindi l'appoggio di altre realtà per la sua approvazione. In ogni caso diverse celebrità sostengono la proposta anche tramite una letta aperta per esortare altri partiti a farne una propria battaglia