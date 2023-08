Bill Gates è convinto che la carne a base vegetale sia il futuro. Ecco perchè

Nell'ultimo episodio del suo podcast "Unconfuse Me", il magnate della tecnologia Bill Gates ha incontrato Questlove, il batterista dei The Roots (gruppo hip hop di Filadelfia), anche noto per essere uno dei primi investitori Usa in diverse startup alimentari, come Impossible Foods e NotCo. La conversazione tra i due ruotava proprio attorno al panorama dei cibi a base vegetale, quando a un certo punto il batterista ha confessato: "In qualche modo, ho appena visto il futuro. Qualcosa mi ha detto che il futuro sarà quello vegetale".

Questlove, musicista vincitore del Grammy Award e direttore musicale di "The Tonight Show", ricorda la sua evoluzione da autoproclamato carnivoro ad appassionato sostenitore del cibo a base vegetale. A farlo cadere nel tranello sarebbe stato un test di assaggio alla cieca che ha condotto, confrontando un hamburger tradizionale con l'Impossible Burger. “Ho fatto tre test e ogni volta ho scelto l'Impossible Burger. In qualche modo, ho appena visto il futuro. Qualcosa mi ha detto che il futuro sarà quello vegetale. E io voglio essere la persona che pianta il seme", spiega nel podcast.

