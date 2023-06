Latte vegetale, la Generazione Z dice sì: reinventata la pubblicità anni '90

I figli di Beckham, Shaquille O’Neal e John Travolta fanno pubblicità alle bevande vegetali

La generazione Z dice sì al latte, ma vegetale. Così la nuova campagna di Silk, la linea di bevande vegetali lanciata da Danone in America, ha reinventato il celebre spot del 1993 che ha trasformato una generazione di giovani in amanti del latte di mucca, chiamando all’appello i figli delle star protagoniste della versione originale: Ella Bleu Travolta, Sailor Brinkley Cook, Brooklyn Peltz Beckham e i fratelli O'Neal. I nuovi testimonial mostrano gli iconici baffi di latte con lo slogan "il prossimo latte è un latte migliore, chi è il prossimo?" in una ricreazione delle pubblicità di "Got Milk?" (Hai preso il latte?)" dei loro famosi genitori.

SILK MILK



L'azienda ha lanciato una nuova gamma di latte vegetale denominata Silk Nextmilk che comprende vari tipi di bevande a base di avena, mandorle, soia, anacardi e noci di cocco, oltre a creme e yogurt non caseari. I prodotti Silk Nextmilk sono privi di lattosio e contengono il 75% in meno di zucchero e il 30% in meno di calorie rispetto al latte intero di origine animale.