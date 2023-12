Lenticchie in scatola, ecco le migliori in vendita al supermercato. Classifica

Lenticchie in scatola cotte al naturale, ecco le sei migliori in vendita al supermercato. Classifica

Non solo artigianali. Le lenticchie cotte al naturale, piatto della tradizione - soprattutto quella del cenone dell'ultimo dell'anno - sono buone anche se acquistate al supermercato. Gambero Rosso ha stilato una classifica dei prodotti industriali, in vendita nella grande distribuzione.

Lenticchie in scatola, la classifica

La classifica delle lenticchie lessate al naturale realizzate da aziende industriali è stata ottenuta da una degustazione cieca effettuata da esperti in analisi sensoriale. Dei campioni, anonimizzati e contrassegnati da un numero, sono stasi valutati l’aspetto, le caratteristiche olfattive e gustative, la struttura e la masticabilità. Al panel hanno partecipato Michela Becchi (redazione del Gambero Rosso), Igles Corelli (chef coordinatore del Comitato Scientifico di Gambero Rosso Academy), Mara Nocilla (redazione del Gambero Rosso), Elvan Uysal (giornalista enogastronomica)

1 ex aequo - D’Amico - Montello, Lenticchie da “Lenticchia di Castelluccio di Norcia Igp”D’amico D&D Italia, azienda campana nata nel 1968 e oggi alla terza generazione, è uno dei maggiori protagonisti italiani nel mondo delle conserve vegetali, convenzionali e biologici, prodotte negli stabilimenti aziendali, a Pontecagnano Faiano (SA) e a Rovereto (TN), distribuite con diversi marchi. Con il brand Montello, dedicato ai legumi e commercializzato nel centro nord Italia, produce lenticchie di Castelluccio di Norcia Igp lessate (con doppio concentrato di pomodoro, acido ascorbico e acido citrico). L’aspetto promette: semi piccoli, chiari, abbastanza integri e in forma. Il profilo aromatico è molto delicato, dominato dalle tipiche note vegetali secche, con richiami al legno e ricordi di buccia di castagna. Il gusto è lieve, equilibrato e pulito, con la punta di dolcezza che contraddistingue il legume. Struttura un po’ bucciosa ma carnosetta.

Pontecagnano Faiano (SA) - via Irno - 0892021232 - www.damico.it - lattina 400 g (220 g sgocciolato) prezzo 1,99/2,89 Є

1 ex aequo - Esselunga Bio, Lenticchie biologiche

Solo legumi italiani organic, acqua e sale nelle lenticchie biologiche a marchio di uno dei più importanti attori della gdo italiana, nato a Milano nel 1957 e oggi presente nel centro e nord Italia con oltre 170 punti vendita. Sono prodotte per Esselunga da Feger di Angri (SA). Il calibro è grande, il colore chiaro, l’aspetto invitante, con i semi sgranati e in forma, alcuni “sbocciati” fuori dalla loro pellicina. Appetibile anche il naso, con il bouquet vegetale dolce, delicato e pulito che richiama in modo netto e preciso le lenticchie cotte. Gusto e profilo aromatico al palato sono precisi e sinceri, centrati sulle note vegetali secche, appena un filo di dolcezza ad accompagnare una sapidità al giusto grado. Struttura al dente, penalizzata dalla buccia un po’ fastidiosa, l’unico neo di questa lenticchia tipica, onesta e ben lavorata.

Pioltello (MI) - fraz. Limito via Giambologna, 1 - 0292931 - www.esselunga.it - lattina 400 g (sgocciolato 240 g) prezzo 0,99 Є

1 ex aequo – Valfrutta, Lenticchie italiane cotte al vapore

Per quanto riguarda le lenticchie già pronte da gustare sono un paio le referenze di Valfrutta, marchio nato nel 1960, dal 1980 nel gruppo Conserve Italia, una delle maggiori aziende europee di trasformazione di frutta e ortaggi. Ci hanno convinto in particolare quelle della linea Cotti a Vapore (solo acqua e sale), prodotte nello stabilimento di Alseno (PC). Piccole, variegate nel colore, integre, in forma e sgranate, emanano il classico odore delle lenticchie in scatola, di vegetali e legumi secchi (ma non vecchi), ricordi di buccia di castagna e la caratteristica nota calda e dolce. Sensazioni che tornano al palato con precisione, coerenza e pulizia. La buccia un po’ tenace e la struttura carnosetta ma leggermente farinosa sono gli unici punti migliorabili di una lenticchia fedele al prodotto e lavorata in modo onesto. Buone anche le Lenticchie Bio Valfrutta.

San Lazzaro di Savena (BO) - via P. Poggi, 11 - 0516228311 - 800805030 - www.valfrutta.it - lattina 450 g (3x150 g), sgocciolato 420 g (3x140 g) prezzo 2,20/3,29 Є

1 ex aequo - Vivi Verde Bio, Lenticchie biologiche lessate al naturale

Vivi Verde è la linea di prodotti biologici e sostenibili di Coop Italia, sistema di cooperative italiane con una rete distributiva soprattutto in centro e nord Italia, con oltre 8 milioni di soci, più di 2.000 punti vendita su tutto il territorio nazionale e 4.500 prodotti a marchio. Le lenticchie, 100% italiane, prodotte per Coop Italia da D&D Trentino di Rovereto, azienda di trasformazione di proprietà del gruppo D’Amico di Pontecagnano Faiano, Salerno), cotte solo con acqua e sale, sono apprezzabili per onestà e pulizia. Promettono bene all’occhio, integre e sgranate, di tonalità variegata tra il marroncino e l’arancio. L’odore e gli aromi sono delicati e precisi, dominati da sentori vegetali e legumi secchi, con ricordi di terra e di buccia di castagna. Soddisfacente anche la struttura, di buon dente, appena “bucciosa”.

Casalecchio di Reno (BO) - via del Lavoro, 6 - 051596111 - www.e-coop.it - lattina 400 g (240 g sgocciolato) prezzo 1,69 Є

2 - Cirio, Lenticchie

Cirio è un pezzo della storia italiana nella produzione delle conserve di pomodoro. Nasce nel 1856 a Torino, introducendo nel nostro Paese il metodo di conservazione ermetica degli alimenti inventata dal francese Nicolas Appert. A inizio '900 apre gli stabilimenti in Campania, nel 2004 entra nel gruppo Conserve Italia, leader europeo dell'industria conserviera. Nella linea legumi ci sono le lenticchie “senza sale e senza conservanti”, cotte insieme a succo di pomodoro da concentrato. L’aspetto è convincente: i semi, medio-grandi, si presentano perfetti, in forma, integri e ben sgranati. Il profilo aromatico è poco espressivo e centrato sulle note vegetali secche, con richiami al legno. Il gusto non ha la dolcezza tipica delle lenticchie ma è privo di acidità e di amaro, il fine bocca è pulito, la struttura carnosa e soda, “croccante”, frutto di una buona cottura; si avverte appena la buccia.

San Lazzaro di Savena (BO) - via P. Poggi, 11 - 0516228311 - 800885030 - www.cirio.it - lattina 410 g (240 g sgocciolato) prezzo 1,25/1,65 Є

3 - Selex, Lenticchie cotte al vapore

Selex, grande realtà della gdo con oltre 2.400 punti vendita distribuiti in tutta Italia, tra i quali i supermercati Elite, propone diverse referenze di lenticchie pronte all’uso. Discrete quelle bio di Natura Chiama, il marchio del gruppo riservato gli alimenti biologici, e quelle da lenticchia di Altamura Igp Saper di Sapori, il brand Selex dedicato ai prodotti legati alle tipicità del territorio. Ma a entrare in classifica sono le lenticchie cotte a vapore (da Conserve Italia nello stabilimento di Alseno, Piacenza) solo con acqua e sale. Il legume si presenta o di calibro medio-grande, chiaro tendente al verdino, dall’aspetto un po’ scapigliato e con alcuni semi “svestiti”. Le sensazioni al naso e al palato sono molto delicate e non molto persistenti, ma pulite e precise, dominate da note vegetali secche. Gusto lieve e equilibrato, buon dente. Vendita online.

Trezzano sul Naviglio (MI) - via C. Colombo, 51 - 02484571 - www.selexgc.it - lattina 450 g (3x150 g), sgocciolato 420 g (3x140 g) prezzo 1,99/2,19 Є

I prezzi sono quelli medi al dettaglio