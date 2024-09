Lidl, allarme sicurezza alimentare: la terribile scoperta in un cestino di fragole

Una donna ha trovato qualcosa che non si aspettava in un cesto di fragole acquistato in un supermercato Lidl

Trovare un vermetto tra la frutta può capitare ma quello che pare abbia scoperto un cliente di Lidl in un pacchetto di fragole è qualcosa di molto più sorprendente. Secondo quanto riporta agsrealestate.it, Nikata Moran si è recata come ogni giorno al supermercato per fare la spesa. Tornata a casa ha aperto il suo cestino di fragole trovando tra nascosti tra i frutti un geco, che è sopravvissuto al lungo viaggio dall'Egitto allo scaffale.

La donna ha contattato immediatamente un'associazione per la protezione degli animali per dare al piccolo rettile una casa adeguata. Fate quindi sempre attenzione a controllare le confezioni perché la sorpresa inaspettata è sempre dietro l'angolo.