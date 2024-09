Supermercati, come risparmiare 3.400 euro sulla spesa. Da Conad a Familia SuperStore: la classifica dei più convenienti

La classifica dei supermercati e hard discount più economici secondo Altroconsumo considerando una spesa di soli prodotti di marca o misti

Altroconsumo ha stilato la sua classifica annuale dei supermercati più convenienti. L'analisi ha riguardato 1.340 punti vendita in 65 città, focalizzandosi su 126 categorie di prodotti. Tra questi troviamo sia prodotti di marca ma anche quelli con il marchio del supemercato e più economici. L'associazione a difesa di consumatori propone anche una classifica degli hard discount con i prezzi più bassi.

Supermercati, la classifica dei più convenienti

Di seguito la classifica dei supermercati più economici considerando i prodotti di marca, del marchio della catena e con il prezzo più basso:

Famila SuperStore - 100 punti

- 100 punti Conad - 104 punti (prezzi maggiorati del 4% rispetto al più economico)

- 104 punti (prezzi maggiorati del 4% rispetto al più economico) Pam - 104 punti

- 104 punti Conad Superstore - 105 punti

- 105 punti Coop - 105 punti

- 105 punti Eurospar - 105 punti

- 105 punti Esselunga - 105 punti

- 105 punti Ipercoop - 106 punti

- 106 punti Spazio Conad - 106 punti

- 106 punti Interspar - 106 punti

I peggiori sono invece:

Carrefour - 109 punti

- 109 punti Bennet - 110 punti

- 110 punti Carrefour Market - 111 punti

Se si guardano invece solamente i prodotti di marca, la classifica cambia così:

Bennet - 100 punti

- 100 punti Esselunga - 101 punti

- 101 punti Esselunga Superstore - 101 punti

- 101 punti Famila Superstore - 101 punti

- 101 punti Spazio Conad - 102 punti

- 102 punti Interspar - 103 punti

- 103 punti Carrefour - 103 punti

- 103 punti Conad Superiore - 103 punti

- 103 punti Ipercoop - 103 punti

- 103 punti Tigre - 104 punti

Male invece Conad, Coop e Carrefour Market.

Discount, la classifica dei più convenienti

Di seguito la classifica degli hard discount più economici:

Lidl - 100 punti

- 100 punti Eurospin - 101 punti

- 101 punti Aldi - 103 punti

- 103 punti In's - 104 punti

- 104 punti MD - 104 punti

- 104 punti Penny market - 112 punti

Altronconsumo ha realizzato anche una classifica per città ma prendendo in considerazione solo prodotti di marca. A Milano dove il punto vendita più economico è Iperal di Viale Fulvio Testi, seguito da Tigros di via Giambellino. La distanza è di 3-4 punti rispetto alle grandi insegne come Esselunga.

L'associazione stima che considerando una spesa media di una coppia con due figli calcolata dall'Istat (9.128 euro l'anno), effettuando i propri acquisti nel discount più economico per 12 mesi si possono risparmiare fino a 3.400 euro. Se si comprendono solo i prodotti con il marchio di ipermercati e supermercati la cifra scende a 2.800 euro. Se la spesa è mista il risparmio si attesta su circa 350 euro.