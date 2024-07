Passata di pomodoro senza etichetta e provenienza, maxi sequestro in Puglia

Passata di pomodoro, maxi sequestro in Puglia: più di 170 mila barattoli senza etichetta

Recentemente, in Puglia, è stato scoperto un ampio deposito di passata di pomodoro privo di etichettatura e informazioni sulla provenienza. Situato nelle campagne di Cerignola, il deposito conteneva numerosi barattoli di passata completamente anonimi, senza le necessarie indicazioni sull’origine e sullo stabilimento di produzione.

L'operazione, condotta dai Carabinieri Forestali del Gruppo di Foggia in collaborazione con l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-alimentari (ICQRF) di Puglia e Basilicata, ha portato a un maxi-sequestro dei prodotti non conformi.

L'intervento rientra nella più ampia campagna di prevenzione e contrasto alle frodi alimentari, nota come “Piani di azione per la tutela delle produzioni agroalimentari e il contrasto alla contraffazione”, e fa parte dell’iniziativa “Campagna Controlli 2024”. L’obiettivo di questa campagna è garantire la sicurezza alimentare e assicurare che tutti i prodotti siano correttamente etichettati. Le operazioni delle forze dell'ordine si concentrano sul controllo della conformità dei prodotti alle normative vigenti, per offrire ai consumatori la certezza di acquistare beni di qualità e ben etichettati.